牛頭角兩男女假扮乘客　持刀劫的士司機逾2萬元財物先後落網

撰文： 黃廸雯 余睿菁 陳康智 最後更新日期： 2021-03-19 19:01

牛頭角發生一宗雌雄賊扮乘客行劫的士司機案件。本周二（16日）清晨5時許，一名的士司機被兩名持刀男女乘客搶劫，失去5部總值約2.3萬元手提電話。秀茂坪警區重案組接手調查，分別於周三（17日）及昨天（18日）拘捕2名43歲及49歲男女。2人於警方警誡下承認為錢犯案，已被落案起訴。

秀茂坪警區重案組（調查）馬怜昊總督察及潘崇禮督察交代案情表示，該名的士司機分別於樂華南邨及牛頭角安善道，接載1男1女前往牛頭角。的士駛至大業街時，兩人突然從後箍著的士司機頸部，並且拔刀向他指嚇，然後劫走5部手提電話並逃去。的士司機反抗期間受傷，遇劫後隨即報警。

重案組人員接手調查，其後鎖定目標疑犯。警方透過長時間埋伏，於周三（17日）晚上約8時，先在觀塘一工廠大廈拘捕一名43歲男子，並於其身上搜獲一批可以作非法用途工具，包括鉗、鎅刀及螺絲批等。男子於警誡下承認用工具偷取街上單車，繼而出售圖利。至周四（18日）晚上約8時，警方再在同區另一工廠大廈拘捕另一名涉案49歲的女子。兩人於警誡下承認因錢犯案。

警方提醒的士司機，當凌晨時分接載客人到偏遠、僻靜地方，需時刻保持警覺，亦應該避免放貴重財物於車內。