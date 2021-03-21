長髮男夜闖元朗廈村惹爆竊疑雲　遭多名大漢「私刑」亂棍毆打

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-21 17:08

一名疑有黑社會「和勝和」背景的長髮男子疑深宵時分進入元朗廈村，惹起村民疑竇，懷疑有人「踩線」，企圖爆竊，其間多名大漢出現包圍可疑男子毆打，打至長髮男抱頭求饒。大漢又逼其說出「大佬」的名字及電話號碼，其間有人反譏：「勝和？唔打得你啊？」，眾人圍毆長髮男數分鐘。有關片段近日在網上流傳，網民質疑有人執行「私刑」，又指若捉到爆竊疑犯應報警處理。《香港01》正向警方查詢是否有人報案或被捕，正等待回覆。

根據片段中各人的對話內容，該名長髮男子疑深夜時分在元朗廈村遊走，並以電筒四處探射，引起部分村民不滿。有人懷疑長髮男入村「踩線」，企圖爆竊，於是手持電筒及棍棒圍着長髮男，阻止他離開。

片段中，有人向長髮男大喊：「你想斷手定斷腳啊？」長髮男即時回應：「我個倉係附近啊。」，並解釋自己只是前來「熟習環境」。惟眾人隨即反駁：「你當我傻仔啊？你跟邊X個啊？」其間多人以棍桶向長髮男的胸口、更多次擊打其頭部及四肢，長髮男只得抱頭保護要害。

長髮男表明自己名為「多隆」（音），為朱恆（音）的手下，並說出朱恆的電話，要求眾人致電核實。眾人聽畢即說：「哦，即係勝和仔啦！」、「勝和唔打得你啊?」，並再次毆打長髮男。其後終有人親自致電朱恆確認長髮男的身份，並回覆：「我哋停，我教訓咗佢架啦。」片段隨即完結。《香港01》正向警方查詢。

片段在社交平台流傳，不少網民表示「（長髮男）唔係本環就唔好亂闖呀嘛」，但有網民則指村民若捉到爆竊疑犯，理應報警處理，無須執行「私刑」，否則或會干犯傷人罪。