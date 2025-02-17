屯門便利店斬人｜19歲傷者有新義安黑幫背景　早前與勝和人馬結怨

屯門今日（17日）中午發生傷人案，一名男子在屯門市廣場二期地下一便利店，遭兩名刀手襲擊受傷送院，刀手逞兇後逃去。據了解，19歲姓王男傷者自稱有黑社會「新義安」背景，早前曾與另一黑幫「和勝和」的人馬結怨，懷疑因此遇襲。警方將案件交由屯門警區反黑組跟進。



便利店地下遺有染血紙巾。（蔡正邦攝）

消息稱，19歲王男是尖沙咀新義安人馬，他早前因故與佐敦和勝和人馬結怨。今日王男獨自進入屯門市廣場二期地下的便利店，其後有兩名男子持刀入店襲擊王男，行兇後往屯順街方向，登上一輛黑色寶馬私家車，往屯門鄉事會路方向逃去。多名途人見狀報警求助。

一名年約19歲男子於屯門市廣場二期地下一便利店遭2名男子用刀襲擊，地上遺有血跡。（讀者提供）

警方於今日中午12時27分接報，指一名男子於屯門市廣場二期地下一便利店，遭兩名男子用刀襲擊，手腳及臀部受傷，兇徒得手後逃去。救援人員趕至，發現19歲姓王男傷者手腳及臀部受傷，幸仍清醒，將他送往屯門醫院救治。

現場可見，警方圍封涉事便利店及對開空地調查。便利店內一片凌亂，貨物及廣告牌倒地，地上遺下染血紙巾。

警方圍封涉事便利店調查。（蔡正邦攝）

有目擊者向《香港01》表示，事發時兩名身穿黑色外套，戴上口罩、手持牛肉刀的刀手突然向傷者施襲，然後跑出店外逃走。警方將案件列作「傷人」，交由屯門警區後黑組跟進，正調查事件經過及追緝兇徒。

警方圍封涉事便利店調查。（蔡正邦攝）

警方圍封現場調查。（真.屯門友/Sharoino Aikawa圖片）