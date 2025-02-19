偽#短訊｜通訊辦解構識別方法　突變「2G」有可疑

23歲送貨工人涉嫌利用非法無線電干擾器（俗稱偽基站），發送帶「#」號的詐騙電話短訊。通訊辦指，「偽基站」是有限供率的發射器，覆蓋範圍有限。巿民如發現手機訊號接收強度突然變差，並隨即收到短訊，即有可能是偽冒短訊，切勿點擊連結，並向相關電訊商或機構核實真偽。



行動中警方檢獲「偽基站」，正調查其來源。（馬耀文攝）

通訊事務管理局辦公室首席規管事務經理盧子謙解釋稱，「偽基站」是透過2G發送短訊，2G制式本身的設定是只須單方面認證，便可成功誘騙網絡發出短訊，惟覆蓋範圍低，並非所有手機也會被它截到。

巿民如發現手機在短時間內，接收訊號由強變為弱（2G），而又隨即收到短訊，便要提高警覺，這極有可能是偽冒短訊，切勿點擊相關連結。

他指，現階段未知該「偽基站」的實際功率，一般而言不會太大，否則亦會被電訊商監測到。他相信今次是個別事件，通訊事務管理局已聯絡本地電訊商加強偵測異常的訊號，如有發現即通報。

警方網絡安全及科技罪案調查科高級督察溫浚康（左）及通訊事務管理局辦公室首席規管事務經理盧子謙見傳媒。（馬耀文攝）

被捕男子報稱送貨工人，相信他利用「偽基站」發送的短訊數以萬計，而巿民舉報的案例中，有冒充支付寶、易通行及順豐速遞等等。警方採取拘捕行動時，他正在操作「偽基站」，警方相信他有金錢上的得益，但具體情況有待進一步調查，同時亦追查他從何購得「偽基站」。

警方提醒所有市民，若果收到來歷不明或懷疑釣魚短訊，切勿點擊短訊內的連結。如有疑問，可直接聯絡相關機構確認，亦可透過「防騙視伏器」或「防騙視伏App」輸入可疑超連結和網址作風險評估及事實查證，以及即致電警方防騙易熱線 18222作出求助。

「串謀詐騙」是嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年，市民切勿以身試法。