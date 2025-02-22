珍惜生命｜灣仔合和中心建築公司判頭高處墮下　當場不治

今日（22日）上午10時57分，警方接報有人暈倒在灣仔皇后大道東183號合和中心。人員到場在合和中心3樓走廊發現一名男子，經調查相信他由高處墮下，並當場不治。



男子倒臥合和中心3樓走廊，當場不治。（黃偉民攝）

男子倒臥合和中心3樓走廊，當場不治。（黃偉民攝）

現場是合和中心3樓走廊，該處連接合和中心一期和二期的走廊，商場職員拿來展板圍封可通過的路段。死者戴有口罩，穿灰色衫深色褲。

現場部分扶手梯暫停使用。（黃偉民攝）

死者姓鄒36歲，據了解，合和中心的職員於昨日下午曾聽到巨響，但找不到聲音來源，當時並沒有報案，直至今日始有所發現。另外，亦有職員表示，昨日下午見到一名男子於大廈17樓的露天樓梯徘徊，懷疑他由該處墮下。而死者是上址一間工程建築公司的判頭，據悉有金錢問題困擾。

男子高處墮下，倒在3樓走廊。（黃偉民攝）

警方經調查後稱，接獲途人報案指發現事主倒臥在上址斜坡旁，懷疑是從高處墮下。人員到場時事主被證實死亡；經調查相信他從梯間墮下。現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

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