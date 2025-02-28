警旺角巡查16間處所　搗破釣魚機賭檔　共拘19人包括一名通緝犯

警方表示，旺角警區行動部、反三合會行動組、牌照課、及特別職務隊人員，昨日（27日）在區內展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動。



行動中，警員共巡查16間處所，截查126名男子及133名女子，並在砵蘭街1間夜總會內發現1名41歲本地男子為被通緝人士。

警員共巡查16間處所。（警方提供）

另外，警員突擊搜查彌敦道1間住宅單位，搗破1個懷疑非法釣魚機賭場，總共檢獲一批遊戲卡、讀卡器及賭款現金。該單位內1名41歲本地男子涉嫌「經營非法賭博場所」被捕，另外5名本地男子、2名非華裔男子、2名內地男子及8名本地女子，年齡介乎27歲至58歲，則涉嫌在「賭博場所內賭博」被捕；其中兩名被捕的本地女子亦涉嫌「外出時沒有攜帶身份證明文件」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

警員共巡查16間處所。（警方提供）

據了解，2名涉案非華裔男子來自巴基斯坦，持有本港身份證，至於被捕內地男子持雙程證來港，此外，該名被通緝的41歲男子和1宗不付款而離去案件有關。

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年。任何人在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬元及監禁9個月。