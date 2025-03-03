興田邨爆炸｜連德道近興田邨全線封閉　多條巴士線改道取消站頭

藍田興田邨美田樓一單位今午（3日）發生爆炸，3人受傷；有冷氣機殼、窗框等大批雜物飛墮地面。受事件影響，連德道（來回方向）近興田邨全線封閉，多條巴士路線需改道。



九巴以下路線需改路行駛：

• 路線16、16X、214、613（來回方向）：取消興田站

• 路線16M（康華苑方向）：取消興田站及康逸苑站

受影響乘客可使用德敬樓站、藍田公園站，或步行至將軍澳隧道轉車站乘搭其他路線。乘客亦可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用九巴及龍運網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。

另外，城巴A26及E22P線亦須改道行駛。

大量碎片飛散街上，包括冷氣機及窗框等。（羅日昇攝）

警方在今午約3時02分接獲多人報案，指興田邨美田樓一單位懷疑爆炸。消息指，起初有人報案指懷疑上址有煤氣洩漏，未幾涉事單位便發生爆炸。現場照片和影片見到，懷疑涉事單位窗戶玻璃盡碎，窗框鬆脫，部分掛在外牆搖搖欲墜，更有一個窗框跌於美田樓對開兒童遊樂場的地面，亦有大量碎片散落地上，大批街坊站在附近露天位置圍觀。

事發單位52歲姓劉男戶主面部及雙手二級燒傷，對面屋一名76歲姓李男住戶受驚感胸口痛，兩人均被送往聯合醫院治理。一名女途人懷疑被爆炸造成的碎片割傷手指，即場接受包紮後，拒絕送院。事件起因仍有待調查。

大量碎片及雜物飛墮街上，包括冷氣機及窗框等。（羅日昇攝）

有街坊形容，事發時大廈傳出「嘭」一聲巨響，好似「行雷咁大聲」；亦有街坊指，其所養的兩隻鸚鵡一度被嚇至飛走，幸及時尋回：「啲嘢冧落嚟、跌落嚟‥‥‥冷氣嗰個殼啊、雜物！」

涉事單位嚴重損毀，窗框變形鬆脫。（羅日昇攝）

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藍田興田邨疑發生爆炸，有窗框飛墮地面。（fb Cheuk Kit）

藍田興田邨一單位懷疑發生爆炸，窗戶玻璃盡碎，有窗框掛在外牆搖搖欲墜。（fb藍田 藍田/Lam Tsz Chung）