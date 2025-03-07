賣陶喆演唱會假票呃$3萬　3男被捕最細15歲　警：偽造技術具水平

有「華語R&B教父」之稱的陶喆闊別紅館舞台17年後，於本月1日及2日舉行《陶喆SOUL POWER II 世界巡迴演唱會– 香港站》，不過有歌迷不慎買到假門票，與偶像緣慳一面。



自今年2月中，旺角警區共接獲13宗有關網上售賣虛假演唱會門票的案件。警方透過情報分析及深入調查後，探員於3月初拘捕3名男子（15至34歲），涉及13宗「以欺騙手段取得財產」罪，騙款超過港幣3萬元。旺角警區重案組第一隊主管督察袁柏瑩交代案情時指出，涉案假門票印有防偽特徵、字體與真票相似，形容偽造技術「具一定水平」。



行動中，警方檢獲疑犯作案時所穿衣物及假門票。（陳浩然攝）

騙徒在Facebook、Carousell等網上平台接觸受害人，出售價值900至2,700元的假門票，並相約受害人在旺角以現金交收。當受害人持票入場驗票時，方知屬無效的虛假門票。

袁柏瑩稱，為遏止相關犯罪行爲，旺角警區刑事部透過情報分析及深入調查，鎖定3名疑犯，本月初拘捕3名男子（15至34歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」。據了解，兩名被捕15歲少年報稱為學生，收取酬勞負責派發假門票。

兩名15歲的被捕人已獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到，另外該名34歲的被捕人現正被扣留調查。

警方在行動中檢獲的門票有防偽特徵。袁柏瑩形容字體、燙金等部分「同真嘅門票相似」，但紙質與真門票有出入，顯示其偽造技術雖「具一定水平」，卻未能完全仿真。假門票製作方法仍待調查。

行動中，警方檢獲假門票。（陳浩然攝）

警方呼籲市民避免在非官方渠道或網上平台，向不知名人士購買活動門票。如有懷疑，可以使用防騙視伏器作出即時評估，避免墮入騙徒陷阱。

小紅書網民：紅磡場簡直是騙子重災區！！！

早前有網民在小紅書發帖，指在網上以低價買到陶喆演唱會紅館場假門票，更激動稱「香港紅磡場簡直是騙子重災區！！！」帖文下方更有多人留言表示曾經被騙，指「這年頭騙子防不勝防」。從網民上載的照片，見到購買2025年演唱會的門票，票根上印有的日期卻是2024年，嘆稱「怪當時的自己没看好」。

小紅書上有人分享不慎陶喆演唱會買到假門票。（小紅書截圖）

▼陶喆紅館演唱會▼



陶喆不時走到台邊與歌迷握手。（葉志明攝）

陶喆唱出不少經典歌《流沙》、《黑色柳丁》，全晚大合唱環節不斷。（葉志明攝）

陶喆施展渾身解數。（葉志明攝）