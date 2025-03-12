旺角平治避查撞車｜遇紅燈塞車逃走事敗　警拘2男女涉7罪檢太空油

旺角砵蘭街昨晚（11日）一輛可疑私家車接連撞到4輛車輛，包括一輛警車，警員及時截獲涉案私家車，拘捕兩名男女，並召緝毒犬到場協助搜車，初步檢獲太空油。



據了解，昨晚大約9時19分，西九龍總區衝鋒隊駕駛衝鋒車巡邏，駛至砵蘭街178號對開時，見到一輛黑色私家車停泊上址，形跡可疑，於是下車準備截停搜查。其間該輛黑色私家車突然開走，警員立刻登上警車尾隨，駛至街尾正值紅燈，前方泊有多輛私家車，涉案私家車不能繼續駛前，因而後退打算駛走，然後連撞4輛車輛，包括尾隨衝鋒車。

警員下車制服車上一名男司機和一名女乘客，警員分別在司機和乘客身上搜獲一粒太空油和一支電子煙槍。警員亦在車內搜獲懷疑太空油及懷疑可卡因，他們分別涉嫌危險駕駛、藏有吸食毒品工具、販運危險藥物、藏有危險藥物、駕駛時沒有第三者保險、無牌駕駛，以及未獲授權而取用運輸工具共7罪被捕，案件交由旺角警區刑事調查隊第6隊跟進。

旺角朗豪坊對開的砵蘭街，有可疑私家車涉嫌狂亂駕駛，連撞多部車，包括一輛警車。警員截獲涉案車輛，拘捕一對男女。（周智堅攝）

有目擊者拍下警員拘捕涉案男女的情況，見到當時女子已被鎖上手銬，由警員看管；男子則被多名警員合力按在行人路的地上，有警員單膝跪在其背上，眾人再將男子鎖上手銬。

旺角朗豪坊對開的砵蘭街，有可疑私家車涉嫌狂亂駕駛，連撞多部車，包括一輛警車。警員截獲涉案車輛，拘捕一對男女。（網上圖片）

現場所見，警員在朗豪坊對開拉起封鎖線，封鎖砵蘭街行車路及行人路，肇事私家車與被撞的藍色Tesla、泊於路邊的黃色私家車和警方衝鋒車，以及未有被撞到之的士，均停在馬路中心，另有大批警員分乘多輛警車趕至現場戒備。被捕男女黑布蒙頭、雙手以手銬反鎖在背後，由警員押解，在現場接受調查。亦有警員手持電筒，搜查涉案私家車。

涉案女子被捕。（網上圖片）

旺角朗豪坊對開的砵蘭街，有可疑私家車涉嫌狂亂駕駛，連撞多部車，包括一輛警車。警員截獲涉案車輛，持電筒搜車。（羅日昇攝）

旺角朗豪坊對開的砵蘭街，有可疑私家車涉嫌狂亂駕駛，連撞多部車，包括一輛警車。警員截獲涉案車輛，持電筒搜車。（羅日昇攝）