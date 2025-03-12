迪士尼職員偷$300萬器材一折轉售　回收店東主及工人接貨同被捕

大嶼山迪士尼樂園發生盜竊案。警方昨日（11日）接獲迪士尼職員報案，指有大批電子器材失竊，包括網絡交換器、防火牆設備及電視遙控器等。消息指，警方經調查後拘捕3人，包括迪士尼職員、回收店負責人及回收店工人。據知，28歲男職員偷取18箱約值300萬元的電子器材，再以30萬元轉售予位於深水埗區的回收店圖利。



消息指，迪士尼樂園一名貨倉經理上周五（7日）在園內一個佔地約1萬呎的倉庫檢查庫存時，發現18箱電子設備遺失，總價值約300萬港元，昨日終於報警處理，案件由新界南總區刑事部接手調查。

據了解，倉庫沒有保安看管，但倉庫有上鎖，而且倉庫安裝了閉路電視。今年2月時所有電子設備檢查妥當。而警方發現倉庫外的閉路電視，拍攝到一輛由迪士尼樂園貨倉職員登記的私家車，於3月1日至7日期間曾到過倉庫，調查發現該名28歲姓鄭職員已不再返回貨倉工作。 警方懷疑他偷取了18箱電子設備，昨晚在大埔區以涉嫌「爆竊」罪將其拘捕。 經調查得知，他將18箱電子設備分3次售予深水埗區的一間回收店。

而回收店負責人以30萬元購買了該批電子設備，並已將7箱電子設備透過微信以18萬元售予一名不知名的買家，另外6箱則以12萬元售予回收店工人。警方其後在回收店起回5箱電子設備，並以涉嫌「處理贓物」罪拘捕25歲姓蔡回收店負責人及23歲姓蔡回收店工人。