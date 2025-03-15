佐敦餐廳女廁藏偷拍器　店主：已即時解僱男侍應　將購防偷窺器材

昨晚（14日）有女食客在佐敦文英街一間日式餐廳用膳時，揭發女廁藏偷拍攝錄機，警方到場拘捕一名男侍應，涉干犯窺淫罪。據知，男侍應手機內有多段女性私密影片，以及連接攝錄器的應用程式，懷疑他在餐廳內偷拍已兩個多月。今午（15日）記者到涉事餐廳了解，負責人劉先生接受《香港01》訪問，指事件已進入司法程序，會盡量配合警方調查，亦已即時解僱該名男侍應，並計畫購入防偷窺器材，「每一日開檔時都會check哂全場（有無偷拍器）」，以挽回客人信心。



王小姐昨日在文英街一間日式餐廳用膳時，揭發女廁有攝錄器。（翁鈺輝攝）

今午《香港01》記者到涉事餐廳了解，負責人劉先生坦言昨晚亦在店內用膳，見到警察到場調查及拘捕侍應時，「自己都嚇一跳」。他表示自己亦有女兒，對事件感同身受，昨晚亦配合警方調查，「主動叫所有員工拎哂電話出嚟」。劉先生續指，公司已即時解僱涉案男侍應。

劉先生指餐廳於去年5月開業，直言現時飲食業生意欠佳，「而家仲要發生咁嘅事（偷拍）」，令他憂心影響生意及公司形象。劉先生表示「對事主經歷好唔開心」，承認餐廳亦有責任，「食客來食嘢，希望佢食完開心……唔想出去食飯發生咁嘅事」，未料員工會犯下惡行。

對於女事主稱男侍應行為古怪，頻繁加水，形容「飲一兩口就加一次水」，劉先生指公司早已定下服務水準，「唔想見到客人杯茶係要叫先斟，可能佢利用咗呢樣嘢去做佢自己想做嘅嘢」。

他續指今日餐廳內部已開會商討對策，為保障客人私隱及挽回客人信心，公司計劃購入一批防偷窺器材，「每一日開檔時都會check哂全場（有無偷拍器）」；日後聘請員工亦會更加謹慎，留意對方有沒有犯案紀錄。

警方拘捕男侍應 涉嫌干犯窺淫罪

警員到場後拘捕一名男侍應，涉嫌窺淫罪。（王小姐提供）

女食客在餐廳女廁發現偷拍器

王小姐發現該物件有一個圓形鏡頭，非常可疑。（王小姐提供）

王小姐用淘寶搜圖功能，發現原來是一個攝錄機，懷疑有人放在女廁偷拍。

警方指，昨晚8時31分接獲一名女子報案，指在文英街一間餐廳用膳期間，在洗手間發現一個攝錄器跌在地下，懷疑有人偷拍。警方接報到場後，發現餐廳男職員的手機內有一個連接攝錄器的應用程式，遂以窺淫罪將其拘捕。