直播．12港人潛逃｜第三批刑滿港人即將移交　前往天水圍警署

撰文： 黎靜珊 蔡正邦 鄧栢良 鄧詠中 勞敏儀 彭愷欣 陳康智 最後更新日期： 2021-03-22 16:25

12名港人於去年8月23日潛逃離境時被廣東海警截獲，並被扣押於深圳鹽田看守所。其中8人去年12月底被判偷越邊境罪罪成判囚7個月，於今日（22日）刑滿出獄，包括李宇軒、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢及郭子麟。消息指，8人將分批遣返香港，屆時他們會被送往深圳灣口岸移交香港警方，然後會被押送至天水圍警署進一步扣查。《香港01》會在深圳灣口岸及天水圍警署直擊最新情況。

▼▼12港人潛逃案，第三批刑滿返港港人▼▼

【1622】直至4時22分，已有三批共7名刑滿港人已移交本港，是次移交行動的最後一名港人，相信於下午5時，會由深圳灣過關遣返本港。

【1620】天水圍警署：載有第三批刑滿港人的3輛警方私家車駛抵天水圍警署，由鐵馬開路，及警車殿宇護航。車輛抵達警署前，有數十名警員於警署外的馬路兩邊排開，拉起橙色帶，戒備森嚴。

【1603】深圳灣：第三批被移交回港的有3個人，分別乘坐3輛由警方安排的車輛，由深圳灣口岸前往天水圍警署，沿途同樣有警方鐵馬護航。

▼▼12港人潛逃案，第二批刑滿返港港人▼▼

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【1550】天水圍警署：第二批刑滿返港的3名港人於天水圍警署內完成「落簿」程序，由警方七人車載離天水圍警署，相信轉往警署繼續扣押。

【1524】天水圍警署：3人乘坐的七人車駛進天水圍警署內，他們被黑布蒙頭及反鎖手銬。警署外有數十名警員於馬路兩旁戒備，避免在場人士靠近車輛，有在場聲援人士高呼口號及舉標語。

【1509】深圳灣：第二批被移交回港的有3個人，分別乘坐3輛由警方安排的七人車，由深圳灣口岸前往天水圍警署，3輛七人車均拉下窗簾。沿途車隊前方及後方均有警方鐵馬護航。

▼▼12港人潛逃案，第一批刑滿返港港人▼▼

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【1100】天水圍警署：元朗區議員李頌慈到天水圍警署外聲援。他指出8名港人完成內地監禁，回港仍需面對不同刑責，對此感到心痛，希望他們「撐住」，只願他們平安。市民阿Ｗin上午10時許到警署聲援，擔心在內地刑滿回港港人的健康，「返返嚟香港會好啲啦，其實都係唔樂觀，不過都叫做返返嚟自己地方。」



【1049】天水圍警署：第一批刑滿返港港人已完成「落簿」程序，由灰色七人車載離天水圍警署。據了解首先返港的是李宇軒，他旋即轉往其他警署繼續扣押。早前有消息指李宇軒於香港涉嫌勾結外國勢力被捕一案，警方已掌握足夠證據，預計於李被遣返香港後隨即會落案作檢控。

【1031】深圳灣：現場消息指第一批抵港的只得1人，第二批人士將於下午3時抵港，下午5點則有第三批。

【1024】天水圍警署：接載12港人案中第一批刑滿回港港人的灰色七人車抵達警署。警務處國安處高級警司李桂華在天水圍警署內。

【1014】天水圍警署：大批警員在門外戒備。

【1008】深圳灣：刑滿回港的第一批港人，乘坐灰色七人車經深圳灣口岸抵港。車隊共3架車，除接載事主的灰色七人車外，另有兩架白色及黑色七人車，全部拉上車簾。車隊前方由2部警方鐵馬領航，最後方亦有一部鐵馬。

【0945】天水圍警署：大批警員及多部警車在天順里及天美街一帶戒備，現場未見大批聲援人士。而傳媒區較早前已被圍上橙帶，並逐一檢查記者證。警員在警署外兩邊行人路圍橙帶。

【0938】深圳灣：現場消息指第一批將於上午10時許移交抵港。

【0913】天水圍警署：傳媒在警署外守候，多架警車在場戒備。社運人士王婆婆亦帶同「SAVE 12」燈牌到場聲援。

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▼12港人背景及監禁刑期▼

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12港人乘快艇赴台 遭廣東海警截獲 判囚7個月至3年

12名港人於2020年8月底由西貢布袋澳乘快艇出發，涉嫌離境前往台灣，惟快艇駛至中國水域時被廣東海警截獲。深圳鹽田人民法院於2020年12月30日就「12港人案」作出判決，涉「組織他人偷越邊境罪」的鄧棨然、喬映瑜，分別被判有期徒刑3年及2年；李宇軒等8人「偷越邊境罪」罪成，被判有期徒刑7個月。至於廖子文及黃臨福兩名未成年港人，因自願認罪而不獲起訴，兩人於同日上午11時由深圳警方移交香港警方。

12港青偷渡台灣路線曝光。（香港01製圖）

警國安處及O記拘捕至少20人 涉助「12港人」潛逃

「12港人案」引起全港關注多個月，案件亦有餘波。警方O記及國安處人員於去年10月及今年1月先後拘捕至少20名男女，指控他們協助罪犯潛逃，角色分別為船主、中間人及「金主」，涉嫌提供資金、偷渡前住宿、碼頭接送及安排抵台生活。被捕人士包括壹傳媒創辦人黎智英、社民連梁國雄（長毛）的前議員助理唐婉清、九龍城區議員、律師黃國桐、學聯前副秘書長何潔泓母親張靜恩、29歲獨立音樂人霍朗齊，以及本民前成員鍾雪瑩。