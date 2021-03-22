直播．12港人潛逃｜8人刑滿回港　經深圳灣押往天水圍警署

撰文： 黎靜珊 蔡正邦 鄧栢良 鄧詠中 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-22 10:16

12名港人於去年8月23日潛逃離境時被廣東海警截獲，並被扣押於深圳鹽田看守所。其中8人去年12月底被判偷越邊境罪罪成判囚7個月，於今日（22日）刑滿出獄，包括李宇軒、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢及郭子麟。消息指，8人將分批遣返香港，屆時他們會被送往深圳灣口岸移交香港警方，然後會被押送至天水圍警署進一步扣查。《香港01》會在深圳灣口岸及天水圍警署直擊最新情況。

【1014】天水圍警署：大批警員在門外戒備。

【1008】深圳灣：刑滿回港的第一批港人，乘坐灰色七人車經深圳灣口岸抵港。

【0945】天水圍警署：大批警員及多部警車在天順里及天美街一帶戒備，現場未見大批聲援人士。而傳媒區較早前已被圍上橙帶，並逐一檢查記者證。警員在警署外兩邊行人路圍橙帶。

【0938】深圳灣：現場消息指第一批將於上午10時許移交抵港。

【0913】天水圍警署：傳媒在警署外守候，多架警車在場戒備。社運人士王婆婆亦帶同「SAVE 12」燈牌到場聲援。

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▼12港人背景及監禁刑期▼

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12港人乘快艇赴台 遭廣東海警截獲 判囚7個月至3年

12名港人於2020年8月底由西貢布袋澳乘快艇出發，涉嫌離境前往台灣，惟快艇駛至中國水域時被廣東海警截獲。深圳鹽田人民法院於2020年12月30日就「12港人案」作出判決，涉「組織他人偷越邊境罪」的鄧棨然、喬映瑜，分別被判有期徒刑3年及2年；李宇軒等8人「偷越邊境罪」罪成，被判有期徒刑7個月。至於廖子文及黃臨福兩名未成年港人，因自願認罪而不獲起訴，兩人於同日上午11時由深圳警方移交香港警方。

12港青偷渡台灣路線曝光。（香港01製圖）

警國安處及O記拘捕至少20人 涉助「12港人」潛逃

「12港人案」引起全港關注多個月，案件亦有餘波。警方O記及國安處人員於去年10月及今年1月先後拘捕至少20名男女，指控他們協助罪犯潛逃，角色分別為船主、中間人及「金主」，涉嫌提供資金、偷渡前住宿、碼頭接送及安排抵台生活。被捕人士包括壹傳媒創辦人黎智英、社民連梁國雄（長毛）的前議員助理唐婉清、九龍城區議員、律師黃國桐、學聯前副秘書長何潔泓母親張靜恩、29歲獨立音樂人霍朗齊，以及本民前成員鍾雪瑩。