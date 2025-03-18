海關落馬洲搗私煙倉檢$460萬貨　逾期居留內地漢入住管倉派貨被捕

海關今日（18日）上午在落馬洲洲頭村一帶進行反私煙行動，突擊搜查一個面積逾1,000呎的鐵皮場，成功搗破一個懷疑運營約2至3個月的私煙儲存倉庫，檢獲約103萬支未完稅香煙，市值約460萬元，應課稅值約340萬元。



行動中，海關拘捕一名持雙程證的45歲男子。初步調查顯示，他入住該倉庫，負責包裝及派送私煙；他亦涉及逾期逗留約一個月。海關指，會繼續調查私煙的來源，及被捕男子收取多少酬勞，不排除有更多人被捕。



行動中，一名男子被捕。（王譯揚攝）

據了解，被捕男子操普通話，報稱不諳廣東話，調查期間需由翻譯協助。

海關稅收調查課督察龔卓烽表示，不法分子以偏遠地區鐵皮場儲存私煙，企圖逃避偵查。據悉，私煙倉前身為私房菜館。倉庫內有煮食爐、浴室等基本生活設施，減少被捕人外出被發現的機會。倉內牆壁貼滿逾20款寫有私煙牌子的字條，方便儲存、包裝、分發。

行動中，海關檢獲103萬支私煙。（王譯揚攝）

海關相信行動已瓦解一個活躍於落馬洲一帶的私煙集團，並成功堵截該批私煙流入市場，海關會繼續全方位打擊私煙。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。