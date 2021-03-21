警西九龍打擊酒駕、藥駕等違規行為　拘15司機拖走14改裝車

西九龍總區交通部在上周末（3月13日）至今天（21日），進行一連串交通執法行動，打擊總區內超速、酒後駕駛、藥後駕駛、非法賽車、違反車輛構造及保養等違規行為，共發現14輛私家車懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，違反《道路交通(車輛構造及保養)規例》。經初步檢驗後，有關車輛懷疑涉及的改裝包括：改裝懸掛系統、改裝死氣喉、車尾定風翼突出車身、改裝軚盤及擋風玻璃破裂等。有關車輛已被拖往九龍灣車輛扣留中心待進一步檢驗。另外，人員亦向11輛車輛發出欠妥車輛報告。

此外，人員亦於西九龍區內多個地點設置數碼雷達偵測，行動期間偵察到606輛車輛涉及超速行駛，警方稍後將會向有關司機發出告票。行動中，共有15名年齡介乎22歲至58歲的男司機被捕，當中9人涉嫌「酒後駕駛」、一人涉嫌「藏有攻擊性武器」、一人涉嫌「駕駛時沒有有效第三者保險」、一人涉嫌「危險駕駛」及「載貨超重」，其餘3人則因為欠交罰款而被通緝。