天水圍夾斗車勾斷輕鐵電纜　港鐵料需數小時修復　警拘司機

天水圍天華路近天城路輕鐵電纜被勾斷，導致輕鐵服務受阻，港鐵稱預計需要數個小時修復。警方經初步調查，拘捕涉事41歲夾斗車司機。



夾斗車的吊臂勾斷輕鐵電纜。（翁鈺輝攝）

現場消息稱，一輛載有雜草和殘斷樹枝的夾斗車，駛經天華路與天城路交界時，疑吊臂未有摺好而勾到電纜。現場有工程人員向警方稱，預料服務將受阻約5小時，天逸站、天恒站、天秀站、天悅站、濕地公園站的列車服務受阻。

工程人員在場搶修，預計需要數個小時修復。（翁鈺輝攝）

港鐵人員正在搶修，預計需要數個小時修復。（翁鈺輝攝）

港鐵已報警處理 預計需要數個小時修復

港鐵稱，輕鐵天悅站附近，有吊臂車經過輕鐵交匯處期間，損毁架空電纜，影響電力供應，天悅站附近的輕鐵服務暫停。請乘客考慮使用其他交通工具，並為行程預留充裕時間。現時部分輕鐵路綫服務需要作出調整：

-705 綫及706綫不停天悅站及天恆站；

- 751綫不停翠湖站至天逸站

港鐵公司已安排免費接駁巴士，來往705綫及706綫沿途各站。



港鐵已就事件報警處理，現正全力進行搶修，由於涉及外來吊臂車令該處架空電纜損毁，預計需要數個小時修復。

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警方稱，姓潘41歲司機報案，指駕駛其夾斗車沿天華路往天慈路方向行駛，至天城路交界，車上吊臂懷疑擊中一段輕鐵天悅站往輕鐵天榮站的電纜 。警方經初步調查，司機涉嫌駕駛危險車輛被捕，現正被扣留調查，案件交由新界北總區交通意外調查隊第六隊跟進。