屯門山景邨景安樓多層樓水線被剪　區議員：水線被剪斷或偷走

屯門山景邨有大批防漏電的地線（水線）被人剪毀。今日（23日）下午4時許，山景邨景安樓保安員巡樓期間，發現多個樓層的後樓梯位置，有水線被人剪毀。警方到場調查後，將案件列作「刑事毀壞」，交由屯門警區刑事調查隊第3隊跟進。現場圖片可見，後樓梯位置有水線被剪開並斷裂，保安員在場協助警員調查。



屯門西區議員徐帆指，向管理公司了解後，指今午景安樓保安員巡樓期間，發現有水線被剪斷或偷走，包括該座B翼19至27樓後樓梯。他表示，是次事件已非首次發生，管理公司會加強巡查同邨其他樓宇，防止同類事件發生。管理公司、法團及房署，亦會提醒保安員多加留意有否可疑人士出沒，同時翻查閉路電視，協助警方調查。



《香港01》記者前往景安樓現場觀察，發現景安樓A翼16至33樓後樓梯位置、與B翼17至28樓後樓梯位置，均有水線被剪斷；A翼有部份水線更已消失得無影無蹤。

B翼部份樓層涉事位置，暫時被膠帶圍封。有街坊表示，以前亦有聽聞有水線被偷走或剪走。大廈多個樓層可見，管理公司於3月20日發出通告，提及水線疑被偷一事。

大廈多層可見管理公司通告，提及水線疑被偷一事。（林振華攝）

▼山景邨景安樓A翼後樓梯水線被毀情況▼



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▼山景邨景安樓B翼後樓梯水線損毀情況▼



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近日香港多處有銅喉被人剪走盜去變賣。而過往剪水線案件亦時有發生，九龍灣啟業邨、黃大仙上邨等屋邨均曾現「水線大盜」，曾有數十個單位、甚至超過100個單位門外的水線被人剪走盜去，不排除賊人變賣水線的銅線獲利。