港鐵宋皇臺站上周現可疑篋一度封閉出入口　《警聲》指起獲毒品

港鐵宋皇臺站站內走廊位置，於上周一（3月17日）下午2時許，發現一個可疑行李篋，港鐵職員為此報案。警員趕抵封鎖現場、該站B2及B3出入口一度關閉。經初步調查後，該約66乘46乘33厘米體積的行李篋，相信內裡物品並無危險。及至當日下午5時許現場解封，案件列作「求警調查」處理，交由秀茂坪警區刑事調查隊跟進。

然而，警方節目《警聲360》於昨晚指出，該行李篋內藏有懷疑毒品。



《警聲360》中提及行李箱內藏有懷疑毒品。

《警聲360》中提及行李箱內藏有懷疑毒品。

現場圖片可見，警員經檢查後，發現行李箱內只藏有衣物及雜物等；期後解封現場，將涉事行李箱帶走調查。據了解，警員隨後尋獲物主，對方聲稱上星期遺失該行李箱，但沒有報警；警方翻查閉路電視片段後，發現該行李箱於當日上午6時左右，被一名男子放下。

港鐵宋皇臺站職員發現一個可疑行李篋，警員到場檢查後，證虛驚一場。

直至昨日（26日）晚上，香港警察在其Youtube頻道上的《警聲360》第74集節目中表示，警方在上述事件中的可疑行李篋內，起獲小量懷疑毒品，並表示正追查物主。《警聲360》主持同時讚揚港鐵職員「見疑即報」，令社區更加安全。

主持人同時解釋何謂可疑物品。首先是物品的外觀是否正常，如行李箱有無電線外露、粉末等；其次是物品出現的地方是否合理，例如路上突然放有一個壓力煲等；最後是否能夠找到物主。當發現可疑物品或爆炸品時，要冷靜及不要觸摸或移動該物件，遠離後盡快報警。

港鐵宋皇臺站職員發現一個可疑行李篋。警員到場檢查後，發現行李篋內藏衣服雜物，證實虛驚一場。

《警聲360》中提及如何介定可疑物品。

警方奉召警犬到場調查。