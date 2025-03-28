天恒邨兩貓高處墮下　疑被掟落街釀一死一傷　警列虐畜緝兇

天水圍發生虐貓案。今日凌晨時份，天恒邨恒健樓對開約一小時內，先後有兩隻寵物貓從高處墮下，釀成一死一傷。警員調查後列作虐畜案跟進。消息稱，不排除有人掟貓落街，案件暫未人被捕。愛協動物協會人員帶走受傷貓隻搶救，及檢走貓隻遺體調查。



消息稱，今日（28日）凌晨2時許，保安聽到天恒邨恒健樓出入口對開傳出怪聲，於是趕至了解，發現一隻受傷貓隻，於是撿到控制室暫時照顧。未幾，大廈外面再傳來巨響，保安再次走出查看，最初在大廈行人路一帶未見異樣，惟經四處了解後，竟發現有另一隻貓倒臥在恒健樓對出行人路上蓋簷篷，奄奄一息。保安員懷疑兩隻貓均從上址高處墮下，於是報警。



其中一隻貓咪墮樓後不治。(讀者提供圖片)

警員趕至調查，同時通知愛護動物協會到場協助。救援人員發現一隻貓隻受傷、另一隻則已死亡。經初步調查後，案件列作「殘酷對待動物」，交由元朗警區刑事調查隊第九隊跟進，暫未有人被捕。

據了解，該具成年雌性貓屍屬於暹羅貓品種，事後由愛協人員撿走；受傷布偶貓同是成年雌性，亦由愛協帶走進行搶救。

其中一隻貓咪墮樓後受傷，不停發出喵喵聲。(讀者提供)

有街坊指出，兩隻貓被發現墮樓，前後相隔約1小時。估計涉事單位為低層，故第一隻墮樓貓咪仍然生還，但身體有流血，不停「喵、喵」叫。街坊見狀伸手安撫牠，隨後交由保安人員暫時照料。至於第二隻則飛得較遠離大廈，有探員到場調查時感到不尋常，懷疑有人將寵物貓掟落街。故將案件列作殘酷對待動物跟進。

警員及愛協人員到場調查。(讀者提供圖片)

保安在天恒邨恒健樓出入口對開發現一隻受傷貓隻。（李家傑攝）