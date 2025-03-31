幫手搵人｜上海街86歲女子朱惠賢飲茶後散步失蹤 翌日自行回家
撰文：黃煦緻
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【3月31日更新】事主今日下午安全回家。
86歲女子朱惠賢昨日（30日）下午1時許，與家人於油麻地彌敦道飲茶後，聲稱會到上海街附近散步，惟至黃昏時段仍未歸家，家人於同日晚上報警。
朱惠賢家人向《香港01》表示，昨日事主與女兒於彌敦道飲茶後，二人一同返回上海街的住所，到達住所附近時，朱婦欲獨自於附近散步。因朱向來有飲茶後散步的習慣，平常下午約6至7時會自行歸家，惟至晚上仍未歸家。其女兒出門尋人惟遍尋不獲，於是報警。有閉路電視片段拍攝到朱惠賢往旺角方向前進，其後不知所蹤。
朱惠賢最後露面時身穿紫色背心外套，深藍色褲，黑色波鞋及啡包斜揹袋，她身上沒有手機。她患有高血壓，需要按時服藥。
警方表示，昨日晚上8時19分接獲報案，指朱惠賢與家人於下午1時許出門後失蹤，案件交由油麻地分區軍裝巡邏小隊第二隊跟進。
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