打鼓嶺村屋闢大麻種植場　警檢$500萬植物及成品　拘男主腦女農夫

警方昨日（3月31日）在打鼓嶺搗破一個2千呎的村屋大麻種植場，檢獲市值超過港幣500萬的大麻植物及大麻收成品。種植場甚具規模，設置強勁太陽燈、遮光布、隔熱棉等設備，並以成長速度劃分種植區域，包括幼苗區、成長區，以及熟成區。警方估計，該批大麻植物可生長出90公斤以上的大麻成品，市值超過2千萬，所幸並未收割流出市面。



警方以涉嫌「栽植大麻」、「串謀栽植大麻」以及「販運危險藥物罪」拘捕兩男女，分別為男集團主腦及女農夫，案件明日（4月2日）於粉嶺裁判法院提堂。



警方昨日（31日）在打鼓嶺搗破一個2千呎的村屋大麻種植場，檢獲市值超過港幣500萬的大麻植物及大麻收成品。（陳浩然攝）

大麻種植場設幼苗、成長及熟成區 有太陽燈遮光布等設備

警方昨日（31日）突擊搜查打鼓嶺坪洋村的一棟樓高3層的村屋，經搜查後警員村屋的1樓和2樓，發現了5個改裝的房間，擺滿了以成長速度去劃分的大麻，區域包括幼苗區、成長區及熟成區。而每間房均安裝了一系列加強培植大麻的裝備和設施，例如強勁的太陽燈、遮光布、隔熱棉及肥料等。據悉，涉事村屋面積高達2千呎，每層約700呎。

行動中，警方檢獲669棵、共重約21公斤的大麻植物，以及約5公斤的大麻花收成品，市值超過500萬港元。警方估算，在案件檢獲的大麻，每年可生長出大約90公斤大麻成品，市值超過2千萬港元 。

毒品調查科行動組偵緝督察吳嘉煒交代案件。（陳浩然攝）

警斥毒販將大量電線接駁 易釀漏電火災危害鄰居

警方在單位內，以涉嫌「栽植大麻」及「販運危險藥物」的罪名拘捕一名43歲的本地女子，她為種植場的農夫。人員亦在相若時間，在元朗區以「串謀栽種大麻」及「販運危險藥物」罪拘捕一名42歲的本地男子，他為集團主腦。兩人均報稱無業，現正被警方扣留調查，稍後將被暫控有關罪名，明日（2日）於粉嶺裁判法院提堂。

警方相信行動已成功瓦解一個販毒集團，並拘捕了主腦及骨幹成員。警方亦相信，警方在沒有任何收割產品流入市場前，已經成功將大麻場連根拔起。而毒品調查科行動組偵緝督察吳嘉煒指，現場環境中，毒販接駁大量電線以提供電力予裝置，例如太陽燈或電子設施，以栽種大麻，此舉容易令屋內電力超出最高負荷，或引致漏電及火災風險，波及隔離鄰舍。警方對毒販自私自利的行為，予以嚴厲的譴責。

警方強調，對於任何的販毒行為，警方採取零容忍的態度，並呼籲市民，如發現自己的居住環境附近，曾傳出一些不明或不尋常的氣味，例如濃烈的青草味； 又或者懷疑場所曾作販運或儲存危險藥物，應盡快向警方舉報。

警方重申，種植大麻或販運危險藥物均為嚴重罪行。 根據法例，前者可被判罰款10萬元，監禁15年。 而後者一經定罪，最高可被判終身監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法。