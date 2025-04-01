大埔失蹤六旬婦尋獲 直升機救起 捱餓數天清醒送院
撰文：黃煦緻 馬耀文
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大埔運頭塘邨一名姓蘇（65歲）婦人，3月27日離家後失蹤，家人報警及在網上發帖求助。警方、消防處及民安隊連日尋人，今日（4月1日）亦在碗窰對上登山搜索。
據了解，今日下午時份，救援人員尋獲女事主，她清醒由直升機救起送往灣仔後，再由救護車送往律敦治醫院治理。據了解，事主沒有明顯外傷，但捱餓數天。
▼較早時救援情況▼
蘇婦家人在網上發文表示，蘇婦3月27日早上離開大埔運頭塘邨運亨樓寓所後失蹤，身上僅有身分證及鑰匙。文中又指，近日她情緒不穩，令人擔心。
警方、消防、政府飛行服務隊直升機及民間拯索隊，昨日在衛奕信徑一帶搜索。今日（4月1日）早上10時許，警方機動部隊、失蹤人口組、快速應變部隊、消防處攀山拯救隊及民安隊再次出動，在碗窰集合簡報後，再分多個小隊上山找尋。
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