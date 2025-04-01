城大女學生如廁驚見攝錄鏡頭　女職員不安：好驚，我預約咗輔導

九龍塘香港城市大學女廁驚現攝錄鏡頭。消息稱，今早（4月1日）11時許，一名女學生於李達三葉耀珍學術樓1樓女廁，發現廁格分隔板下方有一個針孔攝錄鏡頭，她立即拆下及通知保安員，保安員立即報警。



警方趕抵調查後，在廁格分隔板發現一個電池，相信連接上述攝錄鏡頭；其後又在另一廁格厠紙架，發現另一個攝錄鏡頭，但沒有電池裝置。警方表示，將案件列作「窺淫罪」處理，深水埗警區刑事調查隊第3隊已接手跟進。



涉事廁所被圍封。（受訪者提供）

在城大工作逾兩年的一名女職員，向《香港01》透露感到十分憂心，認為學校相對安全，卻仍有同類事件發生，「好驚呀，我真係覺得不安，咁都可以裝到cam，除咗驚之外，我更擔心學校沒有後期follow-up（跟進），不了了之。我而家都唔敢去廁所，去廁所都要用多啲時間去check（檢查） 個廁格。」

她又指，去年曾聽聞同一大廈有男子匿藏廁內， 校方亦沒有公布，不了了之，故今次事件令她十分不安，「我已經book（預約）咗輔導。」她又認為，涉事廁所的設計有隱患，進入男女廁前需經過一個沒有閉路電視的空間，「設計真係有安全隱患，有男人入去都見唔到。」