有片｜屯門置樂男子打鬥毀車玻璃　現場遺菜刀　街坊合力按地制服

屯門置樂發生持刀刑事毀壞事件。今日（2日）中午12時09分，警方接報青海圍2號對開有兩名男子打架，警員到場經調查後，拘捕一名男子涉嫌刑事恐嚇、刑事毀壞、襲擊致造成身體傷害，被捕男子其後被送往屯門醫院。



網上圖片可見，現場一部白色七人車擋風玻璃懷疑被扑爛，馬路遺留一把菜刀。一名身穿淺色衫褲的男子被多名街坊按地制服，警員隨後趕至將其拘捕。警方正調查事件起因。案件交由屯門警區刑事調查隊跟進。



網上圖片可見，現場一部白色七人車擋風玻璃懷疑被扑爛，馬路遺留一把菜刀。一名身穿淺色衫褲的男子被多名街坊撳地制服。（置樂街坊群facebook）

警方接報青海圍2號對開有兩名男子打交，警員到場拘捕其中一人涉嫌刑事恐嚇、刑事毀壞，襲擊致他人身體受嚴重傷害。（置樂街坊群facebook）

警方接報青海圍2號對開有兩名男子打交，警員到場拘捕其中一人涉嫌刑事恐嚇、刑事毀壞，襲擊致他人身體受嚴重傷害。（置樂街坊群facebook）

網上圖片可見，現場一部白色七人車擋風玻璃懷疑被扑爛，馬路遺留一把菜刀。（置樂街坊群facebook）

網上圖片可見，現場一部白色七人車擋風玻璃懷疑被扑爛，馬路遺留一把菜刀。（置樂街坊群facebook）