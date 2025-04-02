校服少女後樓梯叼香煙攜韓國真露燒酒　男生雙手插褲袋在旁觀看

中學生操守問題引起關注，網上流傳照片，兩名看起來一臉稚氣、身穿校服的中學生男女坐在後樓梯。女生右手拿火機及一根粗煙，並叼住香煙，看似尚未燃點，其身旁邊則放一枝韓國真露燒酒，從瓶身看來瓶內的酒水仍滿。



另一張照片，女子一隻手拿手機，另一隻手嘗試抖煙灰；男童則站在一旁，雙手插褲袋靜看。有眼利網民憑校服冷衫認出涉事學校懷疑為博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學。《香港01》現正向該校及教育局查詢事宜。



女童在後樓梯口叼香煙，手持火機，未見有燃點；男童在旁看；而女童身旁有一枝燒酒。（Threads @cct._memes）

照片在Threads上獲逾7,000次轉載，引來熱議，不過未有標明事發地點與時間。有網民留言指「咁X差劣！」，或驚訝稱「這是幹什麼」，又有人問「請問呢間係咩中學，我想舉報」。

亦有網民指「希望係做project 排戲」，稱女孩「呢啲樣唔似會食煙嘅樣」，而照片令他「個感覺好奇怪」。

不過有網民擔心學童年紀輕輕要吸煙解決，將來「唔好彩就嗨埋太空油染埋HPV個堆嘢」，指貼文者「可以直接將呢件事向校方反映，要求學校處分相關學生」，而非網上公審，以免同學受更大壓力，更指問題可以延伸至「家庭背景先會令到學生反叛」，呼籲其他網民不要只看表面。

另一張照片可見，女童在抖煙灰，男童在旁雙手插袋觀看。（Threads @cct._memes）

消息：本月底向立法會提交控煙修訂條例草案

今日（2日）多間本地傳媒引述衛生署消息人士指，政府本月底會向立法會提交有關控煙的修訂條例草案，務求將吸煙率由9.1%降至7.1%，措施包括打算擴大禁煙範圍，如醫院、院舍、學校等指定出入口3米範圍內列為禁煙區；亦會逐步禁止有味煙、薄荷煙以及管有電子煙彈與另類吸煙工具。