警元朗截假牌私家車制止血案拘5男　有人亮彎刀傷警遭擎槍制服

警方昨晚（10日）成功制止一宗傷人案發生，在元朗區內截獲一輛套有假牌、載着5人的私家車，其中1名男乘客一度亮出彎刀施襲、3人棄車而逃，最終警員擎槍，將5人一網成擒，檢獲多把開山刀及彎刀。事件中，2名警員受傷。



該5名男子（20至25歲）分別涉嫌「串謀意圖傷人」、「意圖傷人」及「行使虛假文書」被捕。據了解，被捕人士全為非華裔，其中4人來自尼泊爾、1人來自巴基斯坦，據悉事件涉及私人恩怨，不涉及三合會糾紛。



新界北反三合會行動組經過情報蒐集，得悉有人正在策劃一宗傷人案，一連兩日（9日至10日）進行了一個情報主導的行動。昨日凌晨約零時許，探員在元朗屏義路發現一輛可疑的白色私家車，隨即將它截停。

警員上前截停一名非華裔男子，詎料他亮出一把長約45厘米的彎刀施襲，導致警員左手手指受傷，警員隨即擎槍將其制服。同一時間，探員亦在車上制服另一名25歲非華裔男子，惟過程中一名警員雙手手臂受傷。另外，3名非華裔男子棄車逃走，警員及時將他們制服。

警方檢獲大批武器。（王譯揚攝）

警方調查後發現，涉事私家車車牌與行車證不符；據悉，該車套上假牌。另外，警員車上檢獲兩把開山刀、兩把彎刀，全部均長約45厘米。警方以涉嫌「串謀意圖傷人」及「行使虛假文書」拘捕5人，其中一名24歲非華裔男涉揮刀向警員襲擊，另涉「意圖傷人」被捕。事件中，兩名警務人員受傷，清醒送院，經治理後已出院。

新界北總區反三合會行動組總督察戴玉麟指，相信案件與一些私人恩怨有關。警方會繼續多方向調查，了解有否更多涉案人士關。據了解，事件不涉及三合會糾紛，警方正追查傷人案中的目標人物，而被捕5人均持有香港身分證。案件將於明日（12日）上午在沙田裁判法院提堂。

警方重申，意圖傷人為嚴重的暴力罪行，一經定罪最高會被判終身監禁。警方對任何形式的暴力罪行，均採取零容忍的態度，警方有能力亦有信心，偵破所有暴力罪案。