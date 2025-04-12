珍惜生命｜飛鵝山38歲男跳崖 搜救人員搜近5小時 尋回證實死亡
撰文：凌逸德
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飛鵝山自殺崖懷疑有人墮崖失蹤。昨日（11日）下午約5時34分，警方接獲報案，指在自殺崖邊發現一個背囊，內有相機及一名男子的個人證件和財物，懷疑有人發生意外。
警方和消防到場展開搜索，但由於天氣惡劣，所以飛行服務隊無法趕至支援。現場消息稱，搜救人員在山上援索後，昨晚約10時11分發現事主，但當場死亡，初步相信有人從鸚鵡咀石一帶懸崖墮下，跌在約40米下近鵝肚棧道的山坡草叢，頭部和手腳有傷痕。
礙於現場環境，人員花了接近3小時才能將遺體抬到山腳移走，數名家屬到場證實身份，在場逗留大約10分鐘後，由警員帶走協助調查。
警方表示，昨日（11日）下午5時34分，接獲行山人士報案，指發現黃大仙扎山道飛鵝山附近地上遺有一個背包，懷疑有人發生意外。
救援人員接報到場，在上址山坡發現38歲郭姓男子，當場死亡，經初步調查，相信郭男從上址懸崖墮下，救援人員在現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定，案件列作「自殺」。
據了解，郭男在家中留下遺書，透露近日因工作問題而感到不快。
▼入夜搜救情況▼
發現該批個人物品的3名男生透露，該背囊內有相機、證件、車牌、車匙及現金等個人財物。由於該處位於懸崖邊，3人指「正常人都唔會過去」。他們又發現該相機內有昨午（11日）拍下附近的風景照，「影過相」下令人感到事有蹊蹺，遂報案處理。
警方其後檢走涉事背囊調查，3名男子亦在場助查，一名男警向他們了解事件經過；該警員疑在行動中受傷，右手手肘附近有一條長傷痕，衣袖位置沾上泥污。
▼下午搜救情況▼