Coldplay演唱會｜啟德體育園前清潔工無買門票帶人入場　警拘三人

英國殿堂級樂隊Coldplay本月8日起，在啟德體育園連開4場演唱會，警方繼續到場執法，發現3名男子形跡可疑，發現其中一名男子是啟德體育園前清潔工，懷疑熟悉場地環境，在沒有購買門票下，帶同其餘兩名男子入場觀看演唱會，警員拘捕3人。



英國著名樂隊Coldplay 4月9日在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會，下午3時左右，已有大批歌迷到場。（夏家朗攝）

據了解，昨日（11日）晚上9時許，機動部隊總部人員在啟德體育園巡邏期間，發現三名男子出現在主場館1樓伴航廳內，形跡可疑，警員經觀察及截停盤問後，發現其中一名男子過往曾在上址做清潔工，有人承認帶另外兩名男子入場觀看演唱會，警員以涉嫌「串謀詐騙」拘捕3人，案件交由東九龍總區刑事部跟進。

英國著名樂隊Coldplay 4月9日在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會，下午3時左右，已有大批歌迷到場。（夏家朗攝）

警方多次打擊兜售Coldplay門票的「黃牛黨」，本月8日一名本地男子向便裝警員，以每張2,399元，兜售兩張原價1,699元的門票而被票控；另有3男2女（27至51歲）持雙程證內地人，疑售賣高於正價之演唱會門票，每張賺取數百元差價，涉嫌違反逗留條件被捕。

警方本月9日截獲一名向臥底警員兜售Coldplay門票的「黃牛黨」男子，向警員以每張2,500元，兜售兩張原價999元的Coldplay門票，並指可以用支付寶付款。警員隨後截獲該名男子，並在其身上檢獲兩張Coldplay門票，該男子將被票控，大會將該兩張門票作廢。

同晚7時，東九龍總區人員在啟德體育園附近，見到2男1女形跡可疑，發現有人聲稱可以透過「特別證件」，安排兩名買家入場觀看Coldplay演唱會，向每人收取1,000元，以涉嫌「串謀詐騙」罪名拘捕3人。