九龍城外籍醉漢突扯車門毆兩男　再發難襲警遭撳地制服　動機不明

九龍城發生醉酒打人案。今日（13日）晚上7時45分，警方接獲一名女子報案， 她指與父親及丈夫，駕乘私家車途經衙前圍道120號近獅子石道交界時，突遭一名外籍男子襲擊及毀壞座駕。警方趕抵調查期間，該外籍男又向一名警員施襲。事件中，兩名男事主及一名警員受輕傷，全被送往伊利沙伯醫院治理。



涉案外籍漢滿身酒氣，事後涉嫌「刑事毀壞」、「襲擊致造成身體傷害」、「普通襲擊」及「襲警」被捕，他亦報稱手腳受輕傷送院。現場圖片可見，涉案外籍漢在燈位馬路中央，被兩名警員撳於在地上制服，另兩名警員則在旁看守。



涉案男子在燈位馬路中央，被警員撳在地上制服。（讀者提供）

警方回覆指，據報涉事私家車因應交通情況，在九龍城衙前圍道及獅子石道交界停車期間，涉案外籍男子懷疑打開私家車車門、及以手襲擊車內的兩名男子（分別紅林39歲男司機、及67歲姓鄭男乘客），並懷疑毀壞該私家車，原因不明。

一名男警員巡經上址發現涉案外籍男子，惟他拒絕合作並以手襲擊該警員，並企圖逃去。警員向涉案疑人發出口頭警告不果，遂以警棍將其制服。期間另一名男警員在幫忙制服疑人時受傷。

經初步調查，該名21歲外籍男子，涉嫌「襲警」、「襲擊致造成身體傷害」、「刑事毀壞」及「普通襲擊」被捕，現正被扣留調查。案件交由九龍城警區刑事調查隊跟進。

據悉被捕人身上有酒氣，他手腳受傷；兩名遇襲男子分別胸痛、肚痛及手受傷；而協助制服疑人的男警員則額頭及手受傷。上述人士全部清醒送往伊利沙伯醫院接受治理。

涉案男子在燈位馬路中央，被警員撳在地上制服。（讀者提供）