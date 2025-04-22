持999張$5億偽鈔到旺角銀行「天價」開戶　職員報警拘3內地男女

旺角3男女圖以「天價」偽鈔開戶被捕。今日（22日）上午11時15分，據報2男1女前往彌敦道617至623號一間銀行分行開戶口，期間卻展示一疊不常見、每張面值高達5億元的鈔票。職員懷疑有人使用偽鈔，報警求助。



警員趕抵調查後，在其中一名72歲涉案內地男身上，檢獲999張面值均為5億元的懷疑假鈔。他與同行另兩名分別姓盧（75歲）及姓李（65歲）內地男女，同涉「行使偽製紙幣」被捕，現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第二隊跟進。



3名男女到渣打銀行旺角分行開戶口，出示一疊面值5億元的懷疑偽鈔。（羅敏妍攝）

3名男女到渣打銀行旺角分行開戶口，出示一疊面值5億元的懷疑偽鈔。（羅敏妍攝）

根據法例，涉及保管或控制偽製紙幣及硬幣的罪行：

(1)任何人知道或相信任何屬流通紙幣或受保護硬幣的偽製品的物品是上述偽製品，而保管或控制該物品，意圖將該物品作為真的流通紙幣或真的受保護硬幣行使或付給，或意圖將該物品交付另一人以由該另一人或其他人將該物品作為真的流通紙幣或真的受保護硬幣行使或付給，則該名首述的人即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁14年。

(2)任何人知道或相信任何屬流通紙幣或受保護硬幣的偽製品的物品是上述偽製品，而在無合法權限或辯解下保管或控制該物品，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁3年。