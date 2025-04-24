有片｜啓德隧道至油麻地一帶滿佈疑似油漬泥濘　多處封路九巴改道

九龍區多條主要幹道，今日（24日）發生罕見交通路面狀況。傍晚5時許開始，警方先後接獲多名市民報案，指啓德隧道往旺角方向、九龍城道附近、至油麻地加士居道天橋一帶，馬路滿佈懷疑油漬及泥濘。據了解，事件懷疑涉及一輛泥頭車，警方暫未尋獲有關車輛；但多處需要封路，巴士改道。運輸署宣布，因路面有油漬，加士居道天橋（往大角咀方向）的唯一行車線封閉；因車多關係，啟德隧道（往尖沙咀方向）現正實施間封（間歇性封閉）。



九巴則指，由於啟隧往尖沙咀方向需暫時全線封閉，九巴以下往尖東/紅磡方向路線需改道行駛 ，包括11X、13X、14X、28、98D、213X、215X、219X 、224X、296D、297、W2 。而因應加士居道天橋及東九龍走廊需要清理路面，漆咸道北、東九龍走廊及啟德隧道一帶擠塞，九巴途經該處班次或有所延誤。乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466或使用九巴網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。



加士居道天橋往大角咀方向交通擠塞。（梁偉權攝）

網上片段可見，西九龍幹道往油麻地方向，往加士居道天橋變成一條「泥路」，大遍泥濘及未乾涸的水泥遺在地上，亦有黑色油漬在地上，其他車輛未能避開，輾過泥濘後留下痕跡。有車主在網上分享，自己也身受其害，表示「我成車都係」，形容「屎路一條」，「成個車底都係 ，勁臭」。

多處馬路行車線上滿佈疑愜似油漬泥濘。（梁偉權攝）

據悉，事件涉及一輛泥頭車。（梁偉權攝）

加士居道馬路上滿佈疑似油漬泥濘。（梁偉權攝）