肇輝臺單位遭爆竊　鄰居報警尾隨獨行賊　揭疑夾萬太重棄後山逃逸

灣仔發生爆竊案。周日（27日）晚上7時許，警方接獲肇輝臺1號一大廈單位住戶報案，指發現其鄰居單位懷疑正被人爆竊，賊人更將其夾萬抬走。警方接報到場搜索，但未見賊蹤，卻在大廈後山一條通往司徒拔道的樓梯上，發現一個大約兩呎見方的夾萬。



據了解，懷疑作案的為一名男子，不排除有人因夾萬太重，賊人因而將其遺棄在後山樓梯方便逃走。現場有警員守住夾萬，據悉該夾萬門沒有被人嘗試開啟的痕跡。初步得知，涉事住戶報稱，夾萬內裝有約值20萬元的珠寶等財物。

涉事夾萬被棄在後山樓梯上。(李家傑攝)

警方表示，涉事男戶主姓林。27日晚上7時46分，警方接獲事主的鄰居報案，指發現一名男子從上址單位搬走一個保險箱，懷疑正進行爆竊。鄰居尾隨疑人至司徒拔道兒童遊樂場附近一樓梯，疑人遂將該保險箱棄置後逃去。警員接報到場，發現單位有搜掠痕跡，並於上述樓梯發現一個保險箱，保險箱內裝有20萬元首飾。經初步調查，案件列「爆竊」，交由灣仔警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

警方續指，涉案疑人為一名年約40至50歲男子，身高約1.7至1.8米，瘦身材，案發時身穿藍色上衣和深色褲，戴黑色帽和口罩。

警方到場發現涉事夾萬。(李家傑攝)

一個夾萬被棄在後山梯間位置。(李家傑攝)

現場為肇輝台1號大廈一個單位。(李家傑攝)

探員在大廈大閘套取指模。(李家傑攝)

一個夾萬被棄在後山梯間位置。(李家傑攝)