華富邨昨起火單位凌晨再冒煙　曾有可疑人出沒　警列縱火調查

香港仔華富邨發生火警。周一（28日）凌晨4時59分，華信樓16樓冒煙，大量濃煙充斥走廊位置，其中一個單位亦有煙從窗戶湧出。消防接報到場，協助約40多名居民漏夜疏散到平台位置暫避；另派出煙帽隊協助，至清晨5時31分救熄，無人受傷。



現場正是昨日（27日）下午近5時發生火警的同一單位，消防初步調查發現，起火位置是單位內近大門位置，而警方亦在翻查閉路電視發現有可疑人士於大樓出現，相信火警成因有可疑，案件交由警方繼續調查，列縱火案，暫未有人被捕。



消防處稱，兩宗火警並無關連。

華信樓一單位凌晨冒出濃煙。(讀者提供圖片)

起火現場為華信樓16樓一單位。家住起火單位旁邊的陳先生，於昨日下午一家三口一同走火警，期間曾協助用水桶嘗試救火，但因火勢太猛只好放棄，所幸有驚無險安全避難。

陳先生於凌晨再次走火警後指出，昨晚9時左右他們始返回寓所，經視察後幸家中沒有嚴重損毀，最嚴重位置在外牆及露台，故室內經簡單的清理及重新駁電已可作休息。陳先生稱，今日清晨約5時有警察上門拍門，才驚醒原來又是隔離屋起火，可見冒出火光，他們遂與其他居民一同走火警。

陳先生(右)於半日內走火警兩次。(李家傑攝)

同一個住宅單位，昨日（周日/27日）下午近5時亦發生火警。當時，大批居民報警稱被困屋內，亦指大廈內有多名長者，擔心他們安危。消防動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，於昨日下午5時44分將火救熄。火警中，3名居於其他單位的女住客吸入濃煙不適，其中一名姓蕭（42歲）女子被送往瑪麗醫院治理；另外兩名分別姓王（80歲）及姓李（83歲）老婦，拒絕送院。而昨午火警相信為電線短路所致，並無可疑。

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昨日下午時份，華信樓一單位起火，消防到場救援。（梁偉權攝）

有老婦由消防協助疏散。（梁偉權攝）

起火單位外牆熏黑，波及樓上樓下。（羅日昇攝）