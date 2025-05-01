灣仔住宅遇竊失逾$20萬財物　51歲男賊一日後落網　警檢部份失物

警方表示，前日（29日）下午約3時接獲灣仔天樂里一名住戶報案，指其單位懷疑遭爆竊。警員接報到場，經點算後，發現單位內有約2.2萬元現金、3隻價值共約2.4萬元的手錶及一批約值15.6萬元珠寶不知所終。



灣仔警區刑事部經翻查閉路電視及深入調查後，昨日（30日）下午在大埔太和邨拘捕一名51歲姓楊本地男子，涉嫌與該宗爆竊案件有關，警員其後在被補人的住所內檢回部份失物，被捕人現正被扣留調查，案件交由灣仔警區刑事調查隊第七隊跟進。

警方拘捕一名男子。（警方提供）

據了解，該批現金有港幣和人民幣，該3隻手錶分別是Ebel、Gucci和Dior，檢回失物則是8,000港元現金。

警方提醒，根據《盜竊罪條例》（香港法例第210章）第11條，爆竊屬嚴重罪行，一經定罪，可判處監禁14年。

警方呼籲市民提高警覺，切勿將大量貴重財物放置家中。市民亦應該注意防盜，鎖好門窗及啟動保安系統，多加留意在大廈出現的陌生人有否可疑的行為，以免不法之徒有機可乘。警方亦提醒大廈保安員，時刻保持警覺性，避免讓陌生人進入大廈。如果有住戶以外人士進入，就應該進行登記；如發現可疑人士，應立即通知警方處理。