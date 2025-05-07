粉嶺地盤棚工墮斃 死者親友到殮房黯然認屍
撰文：黃學潤
出版：更新：
粉嶺安全街昨日（6日）發生奪命工業意外。一名姓唐（62歲）男棚架工人，疑從地盤棚架墮下，重傷不治。今日（7日）上午9時許，死者的兒子及女親友在工業傷亡權益會職員陪同下，到富山公眾殮房辦理認屍手續，逗留一段時間後離開，全程不發一言，黯然神傷。
據了解，死者有超過30年搭棚經驗，昨午在安全街6號基利工業大廈安裝尼龍沙網時，懷疑失足從5層高墮下，跌在兩廈之間的天井，頭部嚴重受傷。工友其後發現他不知所終後，驚覺他墮樓受傷，立即通知地盤安全經理報警。據知，死者當時有佩戴安全帶，現場亦有發現搭棚用安全繩索，人員正調查意外成因。
勞工處指昨日已派員到場，將調查意外原因查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。勞工處亦已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該大廈外牆搭建、更改、拆卸及使用有關竹棚架，直至處方信納有關承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。處方對意外中有工友身故感到十分難過，並對其家屬致以深切慰問。
涉事地盤發展商佳明集團表示，對意外感到非常難過，並向死者家屬致以深切慰問。集團將即時為死者家屬提供恩恤金，以解燃眉之急，亦會向死者家屬提供適切協助。