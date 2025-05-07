粉嶺地盤棚工墮斃　死者親友到殮房黯然認屍

粉嶺安全街昨日（6日）發生奪命工業意外。一名姓唐（62歲）男棚架工人，疑從地盤棚架墮下，重傷不治。今日（7日）上午9時許，死者的兒子及女親友在工業傷亡權益會職員陪同下，到富山公眾殮房辦理認屍手續，逗留一段時間後離開，全程不發一言，黯然神傷。



死者兒子及女親友在工業傷亡權益會職員陪同下到富山公眾殮房認屍。（黃學潤攝）

據了解，死者有超過30年搭棚經驗，昨午在安全街6號基利工業大廈安裝尼龍沙網時，懷疑失足從5層高墮下，跌在兩廈之間的天井，頭部嚴重受傷。工友其後發現他不知所終後，驚覺他墮樓受傷，立即通知地盤安全經理報警。據知，死者當時有佩戴安全帶，現場亦有發現搭棚用安全繩索，人員正調查意外成因。

警方在安全街一地盤調查。（林振華攝）

勞工處指昨日已派員到場，將調查意外原因查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。勞工處亦已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該大廈外牆搭建、更改、拆卸及使用有關竹棚架，直至處方信納有關承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。處方對意外中有工友身故感到十分難過，並對其家屬致以深切慰問。

涉事地盤發展商佳明集團表示，對意外感到非常難過，並向死者家屬致以深切慰問。集團將即時為死者家屬提供恩恤金，以解燃眉之急，亦會向死者家屬提供適切協助。

意外發生後 警方到場調查