躉船奪命意外｜噴射船駛經起浪　拖纜收緊斷開　橫掃甲板擊斃工人

油麻地海面今日（20日）凌晨發生奪命躉船工業意外，一名61歲姓張男工人，在油麻地避風塘附近海面一艘躉船上工作期間，突然被纜索擊中斷手喪命；蛙人曾落海搜索，惟未能尋回張男的前臂。



據了解，事發時，躉船由拖輪以拖纜接連，由將軍澳拖到油麻地，兩船前行至上址時，一艘噴射船在約30米外駛經，產生波浪，令連接躉船和拖輪的拖纜收緊並搖晃，其後更突然斷開，橫掃躉船甲板，正在甲板上工作的張男被擊中，當場昏迷，送院搶救後不治。



噴射船當時已離開現場，水警人員其後於港澳碼頭二號碼頭尋獲該船，作進一步調查。涉案3艘船的船主均通過酒精呼氣測試，而船隻本身無可疑之處。案件列作工業意外，交由水警總區重案組第一隊接手調查。



據了解，一名工人在油麻地避風塘附近一艘躉船上工作期間，被連接躉船及拖輪的纜索擊中，手部重創，送院搶救後不治。躉船上仍留在警方的封鎖膠帶。（梁偉權攝）

安全總則﹕拖帶作業任何部分突然失靈或致傷亡

網上資料所見，海事處曾發布的《拖帶與駁運作業安全總則》，當中提及拖帶作業的工作安全。守則指出，拖帶作業可能令拖纜、導纜器、繫纜樁和接駁用具超出負荷。若任何部分突然失靈，可能導致有人死亡或重傷。

所有拖帶設備，包括拖纜在內，必須有恰當的強度和尺寸、妥善保養、完好無缺而非過度損耗，並要在使用前加以檢查，以確保這些設備性能良好，兼且適用於擬進行的拖帶作業。

務須待所有船員離開拖船船尾甲板後，方可着力於拖纜。從事拖帶作業的人須具備適當經驗，人手須充足，他們事先須獲告知要留意拖纜可能突然斷開和相關後果。

拖纜長度不得超過被拖船的長度或拖船本身長度的兩倍半， 視乎何者較大而定。若非涉及人命安全或有關船舶安全等緊急情況，拖纜長度無論如何不得超過 100 米。

凡從事拖帶作業和負責駕駛的一切人員須留意，他們有責任按《1972 年國際海上避碰規則》(《避碰規則》)保持適當瞭望；並要遵照該規則的規定，確保被拖船舶展示適當航行燈號和號型，以及發出適當聲號。

據了解，一名工人在油麻地避風塘附近一艘躉船上工作期間，被連接躉船及拖輪的纜索擊中，手部重創，送院搶救後不治。（梁偉權攝）

警方於今日凌晨約1時15分，接獲油麻地近新油麻地避風塘錨地的一艘躉船船員報案，指其男同事倒臥於船上。救援人員趕至，61歲姓張男事主昏迷被送往律敦治醫院治理，其後被證實死亡。經初步調查，張男於躉船工作期間，連接拖船跟躉船的鋼纜意外鬆脫，並在甲板上橫掃，其間擊中張男。警方將為安排為張男驗屍確定死因。

《香港01》記者今午到西九一帶了解，見到涉事躉船仍停泊在故宮文化博物館對開海面，船上部分位置有警方封鎖膠帶。

據了解，一名工人在油麻地避風塘附近一艘躉船上工作期間，被連接躉船及拖輪的纜索擊中，手部重創，送院搶救後不治。涉事躉船仍停泊在故宮文化博物館對開海面。（梁偉權攝）

海事處回覆《香港01》查詢表示，於今日凌晨約1時20分接獲水警通知，指有人在油麻地避風塘一艘躉船上暈倒。海事處隨即派員到場，經初步了解得悉該船上一名男子被鋼纜擊中，昏迷送院後證實不治。海事處目前正就該宗意外進行調查。

《香港01》亦曾致電德寶查詢該艘船是否凌晨發生意外，職員僅表示負責人不在公司，並指暫時不作回應；記者正以電郵嘗試向德寶查詢事件。