旺角古著店販賣懷疑冒牌貨　海關拘男東主女售貨員　檢9,300件衫

撰文： 朱雅霜 馮國良 最後更新日期： 2021-03-22 17:22

海關本月首次破獲涉及懷疑冒牌古著案，分別在落馬洲管制站、旺角古着零售店及荃灣倉庫，檢獲約9,300件懷疑冒牌古着及40個懷疑冒牌手袋，估計市值約530萬元，並拘捕古著店的男東主及一名女售貨員，被捕人士正保釋候查。

出售懷疑冒牌古著的旺角零售店。（馮國良攝）

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海關版權及商標跨境調查組指揮官司徒志輝表示，本12日在落馬洲管制站，人員經風險管理揀選一輛貨車進行檢驗，在兩個來自泰國及阿拉伯聯合酋長國空運快遞中，檢獲75件懷疑冒牌古著及40個懷疑冒牌手袋，市值約6萬元。海關經深入調查及商標持有人的協助下，本月16日採取執法行動，突擊搜查一間古著店位的旺角零售點及荃灣倉庫，檢獲約9,200件古著，市值約526萬元，並拘捕兩名23歲男東主及22歲女售貨員，他們正保釋候查。

海關版權及商標跨境調查組指揮官司徒志輝表示，海關不排除有人為增加利潤魚目混珠，將真假古着混在一起出售。（馮國良攝）

司徒志輝稱，近年市民對個人化衣着漸趨喜愛，特別喜好20、30年前出產的款式，坊間稱為古著，海關不排除有人為增加利潤魚目混珠，將真假古著混在一起出售。涉案古著店經營1年半，主要在亞洲地區包括泰國、巴基斯坦、韓國及日本進口古着，當中包括冒牌貨，送到貨倉後經篩選、翻新及清洗工序，再售賣予本地顧客，衛衣售價介乎500至700元，外套則1500至3500元，是類近款式三至八成價錢。