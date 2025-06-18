紅磡奪命車禍｜貨車撼巴士站一死一傷　司機潛逃1日後到警署受查

紅磡昨日（17日）發生奪命車禍，一輛中型密斗貨車在漆咸道北近佛光街天橋失控，剷上巴士站撞到兩名女途人，釀成一死一傷。涉事司機事後不顧而去，警方拘捕34歲非華裔車主涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」。消息稱，涉事司機潛逃1日後，今日到警署受查。



貨車失控剷上巴士站撞途人，釀成一死一傷，司機不顧而去。(陳永武攝)

事發於昨日早上6時32分，當時巴士站有6至7人等候巴士，肇事貨車沿東九龍走廊往尖沙咀行駛，至漆咸道北近佛光街天橋疑跣胎失控，打「白鴿轉」後車頭逆轉，車尾橫掃行人路上的巴士站，撞到兩名女途人。

其中50歲姓陳女子被捲入車底，頭部重創，送院搶救後不治；另一名33歲姓徐女子則盤骨、膝蓋和右手掌受傷，送院治理。意外後司機不顧而去。據了解，死者家住紅磡，做茶餐廳侍應，事發時在現場等巴士，準備往銅鑼灣返工。

貨車剷上行人路撞倒巴士候車乘客，釀成一死一傷。（黃偉民攝）

貨車剷上行人路撞倒巴士候車乘客，釀成一死一傷。（黃偉民攝）

警方其後拘捕34歲貨車車主，他是印度裔，持有香港身份證。警方西九龍總區交通部特別調查隊接手跟進，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-9062與調查人員聯絡。

現場一地玻璃碎及血迹。（陳永武攝）

警方正調查意外經過。（陳永武攝）

警方正調查意外經過。（黃偉民攝）

貨車剷上巴士站撞到兩名女途人，一死一傷。（陳永武攝）

貨車剷上巴士站撞到兩名女途人，一死一傷。（黃偉民攝）