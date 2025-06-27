越南婦失蹤｜消息指警方在馬灣撈獲懷疑事主的手機　續於多處搜證

49歲越南籍女子梁思芯（Lisa）失蹤一案，家屬相信她已遭逢毒手；警方亦正循謀殺方向調查，並追緝一名越南籍男子，據悉他已經潛逃離港；其女朋友則被捕及控以意圖妨礙拘捕罪，涉協助疑犯乘船到內地，還押至8月22日再訊。



由於閉路電視拍到疑犯多次出入大廈，並手持重物棄置不同位置，警方連日到多個地點搜證。最新消息稱，警方水鬼隊今日在馬灣對開海面，打撈到懷疑女事主的手提電話，目前搜證工作仍然繼續；此外，今日大批警員續於屯門稔灣堆填區搜證，全副裝備身穿保護衣、眼罩、口罩及手套等，持鐵鏟及鋤頭等翻摷垃圾。



今日（27日）大批警員續於屯門稔灣堆填區搜證。（警方圖片）

▼涉案疑犯▼



據悉，Lisa來自越南廣治市社，來港36年，與前夫育有一對子女，其中兒子18歲、女兒12歲。子女與她同住。梁婦現時與男朋友，對方亦育有一女兒（13歲），一家5口同住旺角太子。據悉，男友為香港人，任職地盤工。

Lisa的父母及親友昨日（26日）攜同祭品及Lisa相片，重回青山道152號唐樓現場拜祭。親友神色哀傷，互相擁抱拭淚。其後親友向記者展示一篇越南文的網上文章，指Lisa被疑兇「阿義」因金錢被殺害，慘遭殺害及肢解，遺體被放在多袋垃圾內棄置，相信他已潛逃，懷疑打算逃回越北。文中指香港及越南警方正通緝男子，呼籲市民如有消息，請聯絡警方。文末形容疑兇行徑，「他比野獸更野蠻」。

而警方早前已拘捕一名25歲越南籍、持行街紙的女子，相信與男疑犯為情侶關係，涉嫌協助疑犯，案件今日（27日）在九龍城裁判法院提堂，她被控意圖妨礙拘捕罪，涉協助疑犯乘船到內地，沒有保釋申請，還押至8月22日再訊。

家屬相信事主已被殺害 悲慟拜祭

失蹤者一眾家屬親友，昨日（26日）神色哀傷到達案發現場，手捧失蹤者大頭照進行拜祭。（林振華攝）

親友神色哀傷，不時互相擁抱拭淚。（林振華攝）

事發上周六（21日），越南裔49歲姓梁婦人，洋名Lisa，她離開位於太子寓所後隨一名非華裔男子，登上青山道152號一個唐樓單位後失蹤。警方其後翻查大量閉路電視，揭發一名男子多次出入大廈並手持重物，並棄置到後巷及街道不同垃圾桶，現時循謀殺方向調查。

重案組及鑑證科人員，連日前往上述單位調查蒐證，包括使用調查兇殺案常見的弧光燈等，並檢走刀柄、漂白水及清潔劑等證物。由於疑犯多次棄置大型垃圾，警方懷疑垃圾內物件與案有關，昨日（26日）於堆填區展開搜索工作，據知更派出水鬼隊到大角咀海輝道對出海面搜索，消息指，警方初步檢獲懷疑事主衣物，暫未發現人體殘肢，至今仍未尋獲事主遺體。