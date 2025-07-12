50歲男尖沙咀按摩店遺$40萬「全球唯一」LV錶　冒領男涉盜竊被捕

尖沙咀發生名錶失竊案。今晚（12日）8時12分，警方接獲一名50歲男子報案，指前日（10日）在加連威老道27號地下一間按摩店，遺下一隻價值40萬元的名貴手錶，今日重回上址尋找失物時，職員表示有另一名男顧客已冒認錶主取走手錶。警方接報到場調查，職員亦聯絡取去手錶的男子，他帶同手錶返回現場，警員經調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕該名男子。據了解，涉案手錶為訂製的LV限量版手錶，全球只有一隻。



按摩店職員拾獲手錶後，以膠袋裝起，等候物主取回。

錶主接受《香港01》訪問表示，他從事手錶買賣，在港亦設有錶行。他前日（10日）在按摩店8號房按摩，其間曾摘下手錶，按摩後更衣後便離開，大意遺下手錶在房內，直至今日（12日）才驚覺，於是聯絡店方，不料職員表示手錶已被另一人領走。

他指涉案LV限量手錶，是他數年前從日本收購回來，全球只得一隻，由原錶主特別訂製，最初的「公價」約200萬元。現場消息則指，錶主其後以40多萬元購入該隻二手錶。

錶主（左）在場協助警員調查。（梁偉權攝）

按摩店負責人阿Ling形容事件源於「一個誤會」，指事發當日有職員在8號房拾獲手錶，卻記錯是在3號房拾到。由於按摩店內採取會員制，職員於是根據紀錄，聯絡當日使用3號房的另一名黃姓男顧客，並在通訊軟件向對方發送手錶相片，問對方是否失主及何時會回店取錶。不料黃男竟冒認錶主，並在周五（11日）到店內取錶。

失錶為一隻LV限量手錶，全球僅一隻，為特別訂製。（梁偉權攝）

按摩店另一職員黃小姐則表示，真正的錶主再今晚回到按摩店尋找手錶，她起初還覺得「好奇怪，點解咁多人漏錶喺度？」至真錶主展示手錶影片，發覺與早前被人取走的手錶「一模一樣㗎喎」，始揭發有人冒領手錶，錶主於是報警。職員則致電聯絡取走手錶的黃姓男子，惟對方一直未有接聽，職員遂再透過WhatsApp向該男子發送訊息，表明錶主帶同收據到店證明涉事手錶屬於自己，並促黃男盡快歸還手錶，黃男隨即回應稱會在30分鐘內返回按摩店。

冒領手錶的男子（中）返回按摩店接受警員調查，其後被捕。 （林子明攝）

黃男現身時，警員早已在場守候。警方經調查後，認為黃男有不誠實意圖，遂以涉嫌「盜竊」將他拘捕，黑布蒙頭帶上警車。

被問到對名貴手錶失而復得有何感受，錶主如釋重負，先是略顯尷尬地「哈哈」笑了幾聲，隨即表示感謝警員迅速報案。他其後亦登上警車，到警署協助調查。

按摩店負責人（左二）和職員（左三）協助警員調查。（梁偉權攝）

警方表示，本周六（12日）晚上8時12分，接獲一名50歲男子報案，指光顧尖沙咀加連威老道27號一間店舖期間，懷疑其手錶在上址被人盜去。警員接報到場，在上址截停一名24歲黃姓男顧客，經初步調查，在黃男身上檢獲事主價值約40萬元的手錶。黃男涉嫌盜竊被捕，他現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進。

據了解，華裔事主持瓦努阿圖護照到港。