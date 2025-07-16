上環傷人｜兩傷者診所外等人遭伏擊　疑涉欠債及4月Benz刑毀案

上環今午（16日）2時許發生傷人案，兩名男子在永樂街33號中遠大廈樓上一診所外，疑遭5名大漢持刀錘施襲，兩名男事主中刀受傷送院，警方將案件列作「傷人」，由中區警區重案組跟進。據知案件疑涉及欠債，且與今年4月另一宗刑事毀壞案有關，當時一輛Benz私家車在禧利街遭人淋油及扑窗，女司機及女乘客駕車逃離後報警求助。



兩名男子在上環永樂街中遠大廈一診所外，被多人持刀錘及紅油襲擊受傷。大廈地下大堂遺下紅色鞋印。（左朗星攝）

現場消息指，今午兩名男事主在中遠大廈樓上一間診所外等人，其間5名匪徒現身施襲，兩名事主均中刀受傷，其中一名45歲男子鼻及手傷，另一名35歲姓黃男子背及手傷。匪徒逞兇後逃去無蹤。兩事主均清醒，由接報到場的救護員包紮後，送到瑪麗醫院救治。據悉案件疑涉及欠債，兩名傷者均持雙程證。

兩名男子在上環永樂街中遠大廈一診所外，被多人持刀錘及紅油襲擊受傷，警方檢走一批證物。（梁偉權攝）

另外，據知今日案件亦與4月上環一宗刑事毀壞案有關。4月24日傍晚約6時半，一名64歲姓王女子駕私家車載同一名女乘客，途經禧利街2號對開時，突有兩名惡煞破壞私家車座駕，一人淋紅油，一人以錘扑窗。兩男得手後往德輔道中方向逃走。女司機將車駛至林士街1號對開後，報警求助。兩名女事主幸無受傷。警方當時將案件列作刑事毀壞，由中區警區刑事調查隊第三隊跟進。

▼4月上環Benz刑毀案▼

