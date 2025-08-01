旺角奪命火︱疑風扇短路起火　戶主曾稱要換冷氣機　昨購入新風扇

旺角昨（7月31日）晚發生3死奪命火警。洗衣街111至121號建煌華廈一個住宅單位內懷疑風扇短路起火。消防接報到場射水灌救，並在單位內救出4人，惟最終一名6歲男童、一名53歲李姓男子及一名80歲陳姓老翁送院後證實不治。現場可見，涉事單位嚴重熏黑，刑事調查隊人員今早（1日）到場調查。大廈保安表示，涉事單位的女戶主近日向他提到「個冷氣機遲早換」，又指昨日戶主購入新風扇，惟肇禍原因仍有待調查。



居民帶同行李離開大廈。（翁鈺輝攝）

警員到現場調查。（翁鈺輝攝）

保安張先生表示，於上址工作逾10年，與涉事一家人互相認識，平時有打招呼及傾談。他指，女戶主歐婦已經退休，而同住的陳翁以前任職保安，其後因需要接受化療而離職，平日經常留在家裏。一個星期前，歐婦曾向張生表示「個冷氣機遲早換」，推斷應該是冷氣機故障才需更換。張提到，歐婦當時只是打算換冷氣，感嘆「即刻換就無事」。他又指，昨日歐婦購入新風扇用作吹乾衣服。據了解，經初步調查，懷疑單位內的風扇短路起火，但無法確定是否與新購的風扇有關。

張先生又指，目前整幢大廈因火警射水救火而「跳掣」，公共地方沒有照明系統，僅單位內仍有電力供應，要待維修師傅前來修理恢復供電。

消息稱，4名死傷者同住上址一個相連單位，大約1000呎單位，有一個客廳，四間房，一個廚房及兩個浴室。75歲歐姓老婦與一名80歲陳姓老翁交往並同居。另外，歐婦有兩名兒子，其中一名為53歲李姓男死者。而6歲男童為歐婦另一名兒子的外孫。換言之，歐婦的男友、兒子和曾外孫今次葬身火海。

警方表示，本周四（31日）晚上11時13分，接獲多人報案，指旺角洗衣街111至121號冒出濃煙，懷疑發生火警。消防接報到場，將位於上址一個單位近窗邊的75歲歐姓女子救出，並發現80歲陳姓男子、53歲李姓男子和6歲男童倒臥在該單位內，消防其後將火救熄。

3名男傷者昏迷被送往廣華醫院治理，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定。歐婦清醒被送往伊利沙伯醫院治理。消防亦在該單位内發現兩貓隻屍體，由相關機構撿走。警方及消防將繼續調查火警成因。

事件中有約20男28女由人員協助疏散到安全位置。

消防員救援情況

消防到場。（李家傑攝）