旺角奪命火︱起火單位樓上住戶稱火警鐘無響　批：焗死都唔知咩事

旺角昨晚（31日）發生奪命火警，洗衣街111至121號建煌華廈一個住宅單位內的風扇懷疑起火，最終釀成3人死亡。火警後，大廈因消防救火跳掣停電，早上有關愛隊到場，有起火單位樓上的住戶向關愛隊表示昨晚大廈火警鐘未響起，要求關愛隊反映問題。她指當時聞到好大陣煙味，初時以為有人燒衣，後來踏出走廊發現「成條巷係煙」，才得悉發生火警。



她續指：「（火警鐘）完全無響……我就覺得好奇怪，我哋真係焗死咗都唔知咩事。」並指若聽到警鐘會提高警覺趕緊離開，又稱就算火警鐘未響起，亦應用錘仔敲響警鐘，事發後大廈亦應張貼通告提醒居民，「但係我哋（大廈）乜都無」。她指，星期六火警鐘曾經長鳴，管理處指有人裝修令警鐘誤鳴，但昨晚卻沒有響，未知現時大廈是否合乎防火要求。



起火單位樓上的住戶向關愛隊反映事發時大廈火警鐘未響起。（翁鈺輝攝）

女戶主的男友、兒子和曾外孫一同葬身火海

消息稱，4名死傷者同住上址一個相連單位，大約1000呎單位，有一個客廳，四間房，一個廚房及兩個浴室。75歲歐姓老婦與80歲陳姓老翁交往並同居上址逾30年。歐婦有兩名兒子，其中一名為53歲李姓男死者。而6歲男童為歐婦另一名兒子的外孫。換言之，歐婦的男友、兒子和曾外孫今次一同葬身火海。另外，單位內兩隻貓亦證實死亡。

女戶主窗邊求救獲救 48人疏散

警方表示，本周四（31日）晚上11時13分，接獲多人報案，指旺角洗衣街111至121號冒出濃煙，懷疑發生火警。消防接報到場，將位於上址一個單位近窗邊的75歲歐姓女子救出，並發現80歲陳姓男子、53歲李姓男子和6歲男童倒臥在該單位內，消防其後將火救熄。事件中有約20男28女由人員協助疏散到安全位置。

3名男傷者昏迷被送往廣華醫院治理，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定。歐婦清醒被送往伊利沙伯醫院治理。消防亦在該單位内發現兩貓隻屍體，由相關機構撿走。警方及消防將繼續調查火警成因。據了解，經初步調查，相信單位內一把風扇短路起火，案件交由旺角重案組第2隊跟進。

消防員救援情況

消防到場。（李家傑攝）