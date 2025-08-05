黑雨｜當局接12宗山泥傾瀉報告 新娘潭路大潭道封路處理
撰文：林澤鋒
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黑雨再度來襲，天文台在今日（5日）上午5時50分再次發出黑色暴雨警告信號，至少維持至下午3時。受暴雨影響，本港多處嚴重水浸及山泥傾瀉。土木工程拓展署在社交平台表示，截至中午12時30分，已接獲12宗山泥傾瀉報告，最新報告的山泥傾瀉位於大埔、西貢、大嶼山、半山、灣仔等地區。
從署方fb圖片可見，其中在中半山地利根德閣，有樹木及大幅護土牆塌在馬路中心，亦有大量泥土及石頭從斜坡墮下。
另外，運輸署表示，因山泥傾瀉，新娘潭路(來回方向)近涌背的全線，及大潭道(來回方向)近大潭水塘的全線，須暫時封閉。
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