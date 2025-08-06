猜猜我是誰｜兩九旬長者被呃$113萬　警拘詐騙集團兩男包括一骨幹

警方破獲兩宗「猜猜我是誰」電話騙案，兩名九旬受害人收到騙徒電話，訛稱其兒子因涉及打鬥案件需要保釋金及賠償傷者。受害人信以為真，最終損失合共113萬元，共中一名91歲老婦更分5次，將合共110萬元交予騙徒。



警方經過深入調查，一連兩日（4日至5日）以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕兩名男子，涉嫌到案發地點收取騙款。兩人均有有三合會背景，其中一人為詐騙集團的前線骨幹成員。



警方於被捕人住所搜獲犯案時衣物，及3部與案有關的手機。（林振華攝）

警方上周五（1日）接獲一名91歲的女事主報案，指懷疑墮入俗稱「猜猜我是誰」的電話騙案。據受害人表示，案發當日，她接獲固網電話來電，對方聲稱是她兒子的朋友，其間語氣急切，指其兒子因打傷人而被警方拘捕，需要保釋金及醫藥費，換取保釋或賠償傷者。騙徒又聲稱如不即時處理，事主兒子可能被檢控或坐牢。由於事主年事已高，加上出於對家人關愛，情緒受騙徒操控，最終安排分別5次將大筆現金，交予上門收款的男子，損失金額高達110萬元。

消息稱，該名女事主育有3名兒子，她本人與家傭同住，首次接獲騙徒來電後，先交出20萬元現金，其後再4次到銀行取錢，交出另外共90萬元，其間銀行職員曾向事主了解款項用途，但她按騙徒指示，推說是供兒子結婚用，最終未能阻止損失。

葵涌特遣隊主管高級督察梁鈞澔指，警方接報後立即展開深入調查，經翻查大量的閉路電視，警方發現一名男騙徒於在7月31日和8月1日，先後在犯案前後都乘搭的士到案發地點收錢。在追查過程中，警方亦發現該名男騙徒，將贓物交予另一男子。 警方其後鎖定兩名涉案男子的身份，揭發他們另外牽涉7月31日發生於中區的另一宗「猜猜我是誰」騙案，該名90歲受害人被同樣手法騙倒，共損失約3萬元。

據悉騙徒其後亦曾再次聯絡90歲受害人，額外索取10多萬元，但受害人表示無錢，並轉告女兒，揭發被騙後報警求助。

葵涌特遣隊主管高級督察梁鈞澔（左）及葵青警區重案組第二隊案件主管督察陳青（右）交代案件。（林振華攝）

警方於8月4日至5日，先後在牛頭角拘捕一名17歲本地男子，及在油麻地拘捕一名持有香港身份證的24歲非華裔男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。 兩名被捕人均有三合會背景，其中一名相信為詐騙集團的前線骨幹成員。 警方於被捕人住所搜獲他們犯案時身穿衣物，亦有3部與案有關的手機。兩名被捕人現時被扣押調查，案件交由葵青警區重案組第二隊繼續跟進。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

警方指出，「猜猜我是誰」騙案特別針對長者，利用長者記憶模糊，心繫家人的心理特質，騙徒會製造緊急情況，試圖索錢。警方強調，所謂的保釋金或醫藥費純屬虛構，警方絕不會要求任何市民向非警務人員，以任何形式繳交保釋金或其他費用。

葵青警區重案組第二隊案件主管督察陳青提醒，即使騙徒能講出長者個人資料，都未必真實。長者接獲來電時，不要即時相信對方說法，亦不要即時轉交任何金錢，應先記下對方來電號碼，或直接掛線後主動聯絡家人或報警查證。 警方亦建議，獨居長者的家屬，可在其固網電話附近或顯眼位置，張貼警方防騙資訊，提醒長者提高警覺。

新界南總區亦透過「安樂窩」計劃，聯同地區關愛隊等社區網路，以探訪形式，宣傳警方的最新防騙資訊。警方呼籲大廈保安人員及街坊，若目擊住戶神情緊張，攜帶大量現金；或有陌生人出沒徘徊大廈附近，應主動關心，必要時可報警。市民如懷疑受騙，可致電防騙熱線18222查詢。