尿液汽水｜太古可口可樂：Coca-Cola Plus 500ML膠樽被蓄意污染

一名六旬漢疑不滿被超市職員不禮貌對待，將尿液混入加系可口可樂、七喜後，將汽水放上超市貨架，前日（9日）被捕。案中有一名9歲男童曾購買含尿液可樂，飲用後不適求醫。



香港太古可口可樂公司回覆查詢指，一直以產品的安全與品質為最優先的考量。該案件屬發生在香港市場上的少數個別事件，涉及被蓄意污染的Coca-Cola Plus (加系可口可樂) 500毫升膠樽。公司在整個調查過程中全力配合政府當局，並嚴格遵循其指導方針行事。對於當局以高度專業與嚴謹態度調查本案，公司深表感謝。



香港太古可口可樂公司指，該案件屬發生在香港市場上的少數個別事件，涉及被蓄意污染的Coca-Cola Plus (加系可口可樂) 500毫升膠樽。（網上圖片）

消息指，9歲姓陳男童於7月18日在西九龍一間商場的超市購買了一支帶有強烈尿味的加系可口可樂，其後他到廣華醫院求醫，及後已經出院。男童母親遂將有問題可樂交予食環署，並報告事件，其後食物安全中心要求太古可口可樂公司提供調查報告。

於7月31日，有職員報案指較早前於西九龍的超市進行例行品質檢查時，發現有4支異常的加系可口可樂並進行銷毁。他在第二次巡查時，再發現5支異常的加系可口可樂並立刻檢取。警方接報翻查閉路電視後，發現一名可疑男子將一支加系可口可樂及一支七喜放上貨架。政府化驗所檢驗了該6支加系可口可樂及1支七喜，經初步檢驗後，發現含有尿液成分。

警員於周六（9日）前往63歲姓羅男子的家中將他拘捕，被捕人承認以上控罪，並透露他於惠康遭受不禮貌對待，於是放置含有被污染的汽水於超級市場的貨架上。他亦聲稱他只是隨機放置汽水在其中一間平時經常路過的百佳，而他聲稱喜歡飲可樂，出於方便而干犯罪行。據了解，他並非在超市內加尿入汽水。