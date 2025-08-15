唐狗疑被巴士撞爆陰囊慘死　九巴查行車片段無發現　警列不顧而去

元朗日前發生一宗涉及狗隻的交通意外。一頭黑色唐狗，據報於周二（12日）晚上11時許，在元朗大馬路近元朗廣場對開，懷疑被一輛巴士撞倒，惟涉事車輛未有停下，狗隻則自行爬回行人路。有途人見狀代為報案，並通知動物義工協助。義工帶同狗隻前往診所搶救，發現其陰囊被撞爆、睪丸亦跌出。經手術後情況雖一度好轉，卻於翌日凌晨驟逝。然而，上址馬路有屬於多間公司的巴士行駛，報案人士卻未能確定該巴士的車牌或路線等。



九巴就上述事件回覆傳媒指，經網上有討論指元朗發生有狗隻懷疑被車輛撞到後死亡事件，九巴表示十分關注，知悉事件後立即展開調查。根據網上媒體最初表示，事件發生於當晚約11時30分。九巴查看當晚11時23分至33分，8輛駛經青山公路-元朗段（西行）巴士的行車片段，並無發現九巴撞到狗隻。九巴表示，一直關注動物福祉，對事件中唐狗不幸離世深表難過。又指事發現場為繁忙路段，有很多不同車輛經過，九巴會繼續調查事件，希望查出真相。

警方回覆指，於12日晚上11時23分，接獲一名42歲姓劉男途人報案，指有一隻唐狗於青山公路—元朗段239至247號，懷疑被巴士撞到，腳部受傷。警方調查後，將案件列作「交通意外後不顧而去」跟進。

狗狗接受手術後一度好轉，但因傷重驟然離世。(圖片來源：毛守阿KENT)

是次協助救狗的義工，為「毛守救援」阿Kent。他表示，於事發後接獲通知，他立即從聯合道趕至元朗跟進事件。當他到達時，發現該頭黑色唐狗倒在地上，警察亦已到場。由於當時下雨，有途人為狗狗撐傘遮擋。警員向Kent登記資料後，立即將狗隻帶往24小時動物診所急救。

Kent稱，該狗隻年約4、5歲，為黑色唐狗，身上沒有晶片。他估計，涉事狗狗為附近的流浪狗，附近亦有幾隻「浪浪」同伴徘徊。事發時狗隻被撞後，先爬向輕鐵軌、再爬回行人路邊。

狗狗被撞至陰囊爆裂、睪丸跌出，經手術後仍傷重離世。(圖片來源：毛守阿KENT)

狗狗後肢嚴重受傷，陰囊被撞爆、睪丸更跌出體外。獸醫為狗狗做手術急救，包括打止痛針、切除陰囊、吊鹽水及止血等，但盤骨已完全碎裂。狗狗經手術後一度情況好轉，惟當義工準備結帳時，狗狗突然心跳呼吸驟停。獸醫再作搶救但亦返魂無術。

根據《2021年道路交通（修訂）條例》，貓狗納入了條例「動物」的定義中。撞倒貓狗後司機必須停車報警。 意外發生後沒有停車，可罰10,000元及監禁12個月；如沒有在24小時内報警，可罰25,000元及監禁6個月

