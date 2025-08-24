港鐵東涌站可疑男咬警遭制服　禿頭漢無厘頭辱罵　網民︰阻差辦公

警員執法期間，途人最好保持距離。網上流傳一條影片，顯示兩名軍裝警員和兩名便衣男子在港鐵東涌站D出口制服一名男子，但對方趴在地下，仍然極力反抗，隨後另一名男子見狀加入制服，警員嘗試為疑犯鎖上手銬，其他途人不知發生何事，保持適當距離，更有女子用普通話表示「要走犯了」。



兩名軍裝警員和兩名便衣男子在港鐵東涌站D出口制服一名男子，但對方趴在地下，仍然極力反抗。（網上影片截圖）

另一名男子見狀加入制服，警員嘗試為疑犯鎖上手銬。（網上影片截圖）

隨後另一名禿頭阿叔懷疑不知道事件詳情，但仍然走近，爆粗連喝「X你老X，做乜X嘢呀？」，警員大叫「你行開，佢拒捕，𠵱家要拘捕佢」，但阿叔在影片結束前都沒有聽從警員指示。許多網民批評「差人做嘢，關佢咩事」、「阻差辦公，拉埋返警署」。

另一名禿頭阿叔走近，爆粗連喝「X你老X，做乜X嘢呀？」，警員大叫「你行開，佢拒捕，𠵱家要拘捕佢」，但阿叔在影片結束前都沒有聽從警員指示。（網上影片截圖）

警方表示，昨晚（23日）晚上10時09分，3名男警在東涌達東路一個車站巡邏期間，發現一名26歲外籍男子形跡可疑，遂上前截查，但對方拒絕合作，其中一名男警更被咬傷，外籍男子其後被警員制服，餘下兩名男警制服期間同告受傷。

警員經初步調查後，以涉嫌「妨礙警務人員執行職務」、「襲擊警務人員」及「拒捕」罪名拘捕該名外籍男子，被捕人正被扣留調查。案件交由大嶼山警區刑事調查隊第一隊跟進。3名男警同樣手部受傷，清醒被送往北大嶼山醫院接受治理。

據了解，被捕男子來自英國，持有本港身份證。