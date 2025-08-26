黃大仙龍翔道的士及私家車相撞　最少3傷

黃大仙今晚（26日）發生交通意外，晚上近9時半，一輛私家車及一輛的士，沿龍翔道往觀塘方向快線行駛。途至港鐵黃大仙站對開時相撞，多人目擊報案。現場消息稱，懷疑前方有另一輛私家車切線，兩車因此收掣不及相撞。



意外後，據悉被撞Polestar電動私家車車頭一度冒煙。的士司機報稱頸、胸口痛及手部受傷，乘客當中一名男童前額亦受輕傷；電動私家車上一名司機及乘客亦受輕傷。3人均清醒，兩名司機由救護員送往伊利沙伯醫院治理，兩車受傷乘客則毋須送院。



龍翔道私家車與的士相撞。（戴慧豐攝）

現場所見，的士車頭嚴重損毀，車頭冚摺起；車上受傷男童右邊前額近眼角眼上紗布。至於電動私家車車頭冚輕微掀起，左邊車身和車尾均有損毀，消防到場後，為私家車插上應急插頭，模擬充電狀態，以防私家車突然駛動令救援人員有危險。

的士車頭嚴重損毀，車頭冚摺起。（梁偉權攝）

據了解，當時28歲姓陳男子駕駛一輛寶馬私家車，駛經事發現場時懷疑切線，令後方的電動私家車撞壆，再遭尾隨的士撞到。61歲姓文電動私家車男司機右手受傷，32歲姓陳的士男司機則頸、胸口痛和手傷，均被送到伊利沙伯醫院治理。切線私家車姓陳男司機則沒有受傷，在場協助警員調查。

懷疑切線的寶馬私家車，司機在場協助警員調查。（梁偉權攝）

運輸署表示，因交通意外，龍翔道往觀塘方向，近黃大仙港鐵站的部分行車線一度封閉，現場交通繁忙。行車線至晚上近11時解封。