海關截深水埗六旬婦　揭身上及公屋單位藏$5.8萬私煙

海關今日（28日）上午在深水埗進行反私煙行動期間，在窩仔街截獲一名女子，於她手提袋及背囊內搜獲私煙。及後，人員於其公屋單位內，再搜獲私煙。行動中，一共檢獲市值5.8萬元私煙。



海關拘捕該名63歲女子，她報稱為退休人士。海關相信，有人利用公屋單位作私煙儲存倉，並供應貨源給附近區內居民及私煙客。海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。



今日（28日）上午10時許，海關人員在深水埗窩仔街巡邏期間，發現一名可疑女子，在她的手提袋及背囊內搜獲4,000支私煙，其後在其公屋單位內再搜獲9,000支私煙，市值約5.8萬元，應課稅值約4.3萬元。

海關遂拘捕一名63歲女子，她報稱為退休人士。經調查所得，該名女子向不法分子購入該批涉案私煙，以公屋單位住所作為私煙儲存倉，初步調查相信主要提供貨源給附近區內居民及私煙客。

海關表示，如有公屋涉及私煙罪行，海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。根據房屋委員會執行的屋邨管理扣分制，把出租單位作非法用途，公屋租戶或中轉房屋持證人可被扣15分。若租戶或持證人兩年內被扣滿16分，其租約會被終止。該等人士在終止租約後5年內不得再申請公屋。

海關重申，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款一百萬元及監禁兩年。

市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格舉報懷疑私煙活動。